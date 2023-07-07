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В Екатеринбурге около ТЦ «Мега» началась ярмарка-фестиваль белорусских товаров

На площадке торгового центра «Мега» в Екатеринбурге началась ярмарка-фестиваль белорусских товаров «От всего сердца». Мероприятие проходит в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Посетителей ждут каждый день до 11 июля с 11:00.

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Танцевальное шоу тракторов Belarus

Танцевальное шоу тракторов Belarus

Фото: Telegram-канал правительства Свердловской области

Фото: Telegram-канал правительства Свердловской области

Фото: Telegram-канал правительства Свердловской области

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Танцевальное шоу тракторов Belarus

Фото: Telegram-канал правительства Свердловской области

Фото: Telegram-канал правительства Свердловской области

Фото: Telegram-канал правительства Свердловской области

Как сообщили в пресс-службе «Иннопрома», посетители смогут приобрести одежду, текстиль, посуду, косметику, подарки и сувениры, детскую одежду и игрушки, кондитерские и хлебобулочные изделия, сладости, мясную и молочную продукцию и напитки 21 белорусских производителя.

На мероприятии можно посмотреть фильмы и выступления творческих коллективов, а также увидеть танцевальное шоу тракторов Belarus. Кроме того, посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по танцам и освоить основы соломоплетения.

Напомним, выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов. На выставке Республика Беларусь планирует подписать почти 60 контрактов на сумму около $180 млн, а также 14 стратегических соглашений.

Полина Хабарова

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