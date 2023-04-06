«Иннопром-2023» в Екатеринбурге посетят около 200 компаний из Беларуси

Международную промышленную выставку «Иннопром» В Екатеринбурге с 10 по 13 июля посетят около 200 компаний из Республики Беларусь, сообщил руководитель представительства Белорусской торгово-промышленной палаты по Свердловской области Иван Булавин на пресс-конференции.

По словам заместителя министра международных и внешнеэкономических связей региона Олега Александрина, в рамках выставки будет представлен «Белнефтехим» (нефтепереработка, производство сырья для текстиля), продукция белорусского автомобильного завода (БелАЗ).

Господин Булавин отметил, что на «Иннопроме» в Екатеринбурге Беларусь будет представлена не только промышленностью. По его словам, будет проведена ярмарка-фестиваль, на которую приедут развлекательные коллективы, в том числе и известные. Будут организованы гастроточки с национальной кухней. Кроме того на выставку приедут производители детской одежды и косметики.

Выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

В 2022 году ключевым партнером «Иннопрома» был Казахстан. Участники международной промышленной выставки подписали соглашения на общую сумму более 500 млрд руб.

Полина Хабарова

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