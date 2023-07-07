На «Иннопроме» Беларусь планирует подписать соглашения на $180 млн

В ходе «Иннопрома» в Екатеринбурге Республика Беларусь планирует подписать почти 60 контрактов на сумму около $180 млн, а также 14 стратегических соглашений. Об этом заявил заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик, сообщило агентство БелТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольший объем соглашений приходится на предприятия системы Минпрома, которые планируют заключить контракты на сумму около $157 млн. Министр промышленности Беларуси Александр Рогожник встретится с главами российских регионов и руководителями крупных российских предприятий.

Стенд Беларуси на выставке займет 290 кв. м. Образцы продукции представят более 20 предприятий, в том числе БелАЗ, которому будет выделен индивидуальный стенд на 190 кв. м. Также на выставке будут представлены ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова» и ОАО «Интеграл». Республика представит пять инновационных разработок, среди которых тракторы, лифт, самосвал и производственные станки.

«Минпром в полной мере использует ''Иннопром'' для раскрытия потенциала промышленных предприятий, укрепления межрегиональных экономических связей. Уверен, что форум принесет белорусским и российским промышленникам новые прямые бизнес-контакты»,— прокомментировал Дмитрий Харитончик перспективы участия в выставке.

Ранее уже было объявлено, что Беларусь станет страной-партнером «Иннопрома-2023». На стендах республики планируются также ярмарка-фестиваль, выступление известных коллективов, гастроточки с национальной кухней.

Выставка «Иннопром» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Анна Капустина

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