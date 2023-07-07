В Шлиссельбургской крепости Орешек сняли памятную доску узникам-полякам

В Шлиссельбургской крепости Орешек в Ленинградской области сняли мемориальную доску полякам-узникам. Как сообщает областной портал 47news, исчезновение таблички заметил один из петербуржцев, который посещал музей накануне. По его мнению, происшедшее является борьбой с исторической памятью.

Официальной реакции от городских властей на данный момент не последовало, однако сами сотрудники учреждения в разговоре с журналистами предположили, что доску отвезли на реставрацию в рамках подготовки к празднованию 700-летия Шлиссельбурга.

Крепость (крепость Орешек, Нотебург) была основана в 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы. Она служила форпостом на границе со Швецией. В XVIII–XIX веках здесь в заключении содержались члены царской семьи, а также видные государственные и общественные деятели, поэтому за Шлиссельбургской крепостью закрепилась слава «русской Бастилии».

Среди известных заключенных — первая жена Петра I Евдокия Лопухина, его сестра Мария Алексеевна, позднее — Михаил Бакунин, Вильгельм Кюхельбекер; здесь же содержался проведший в заключении всю свою жизнь император Иоанн VI; а в конце XIX века в крепости был казнен брат Владимира Ленина Александр Ульянов.

Ранее в Петербурге разбирались с тем, куда делась памятная табличка поэтессе Анне Ахматовой, 20 лет провисевшая на стене бывшего изолятора «Кресты». Позже появилась информация, что мемориал снял и передал правоохранителям адвокат Владимир Филатов, чтобы спасти от вандалов.

Выяснилось, что доска Ахматовой все эти годы присутствовала там незаконно. Она не стоит на балансе ни у «Дом.РФ», ни у комитета по культуре Петербурга, ни в региональном УФСИН. В последнем ведомстве пояснили, что табличка «была размещена по инициативе сотрудников за свои средства».

Подробнее — в материале «Ъ» «ФСИН не уследила за Ахматовой».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург