Борис Вишневский попросил Виталия Мутко взять мемориал Анне Ахматовой на баланс «Дом.РФ»

Депутат фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский повторно направил обращение главе «Дом.РФ» Виталию Мутко по поводу снятой со здания «Крестов» мемориальной таблички Анны Ахматовой. Политик попросил взять доску на баланс финансового института развития в жилищной сфере, так как бывший следственный изолятор в конце мая полностью отошел к «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стена на здании бывшей тюрьме "Кресты", где была установлена мемориальная доска с цитатой из поэмы "Реквием" поэтессы Анны Ахматовой.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Стена на здании бывшей тюрьме "Кресты", где была установлена мемориальная доска с цитатой из поэмы "Реквием" поэтессы Анны Ахматовой.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

«Написал еще раз Виталию Мутко («Кресты» переданы возглавляемой им корпорации), чтобы они забрали доску на свой баланс и вернули ее на прежнее место»,— сообщил Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

Депутат рассказал, что мемориал находится сейчас в городском отделе УМВД России по Калининскому району № 21. Как писал ранее «Ъ-СПб», памятную доску передал правоохранителям адвокат Владимир Филатов. По словам юриста, он снял ее со стены, чтобы спасти от вандалов. Некоторое время она считалась украденной, однако в полицию никто не обращался, поскольку вопрос собственников таблички по сей день не решен.

Доска Ахматовой не стоит на балансе ни у «Дом.РФ», ни у комитета по культуре Петербурга, ни в региональном УФСИН. В последнем ведомстве пояснили, что она «была размещена по инициативе сотрудников за свои средства». «Теперь выясняется, что нет документов и нет хозяина»,— констатировал господин Вишневский.

Ранее «Ъ» писал, что петербургские литераторы просят власти города вернуть на место мемориал поэтессе.

Андрей Кучеров

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