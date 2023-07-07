«Когда говорят пушки, конвенции теряют смысл»

Пентагон готов передать Украине кассетные боеприпасы. Информация пока что неофициальная, однако подтверждение от Белого дома ожидается буквально в ближайшие часы. Многие союзники Америки высказались против этого решения. В частности, Германия отказалась поставлять данные бомбы со своих складов. США при этом обещают минимизировать риски негативных последствий применения подобных снарядов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает такой вариант развития событий неизбежной реальностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Кассетные боеприпасы для Украины — это, судя по всему, дело решенное. Что они собой представляют, рассказывать нет смысла. Каждый может посмотреть самостоятельно при желании и вникнуть в суть вопроса. Есть Конвенция ООН, которая запрещает их применение. Однако ни Россия, ни Украина, ни США ее не подписывали, равно как и другие страны, которые, в частности, все это производят.

Здесь все просто: если есть действенные средства, которые помогут в осуществлении намеченных планов, значит, нужно их использовать. В данном случае при наступлении кассетные боеприпасы очень даже эффективны, в том числе для борьбы с минными полями и огневыми точками в окопах и иных оборонительных сооружениях.

А что касается конвенций, когда говорят пушки, любая бумага теряет всякий смысл. Единственный сдерживающий механизм — это страх ответных мер или перспектива пострадать самому, как, например, в случае ядерной, химической, бактериологической и иной схожей угрозы.

Так что впору говорить о том, что дальше. Принято считать, что западные союзники — в первую очередь Америка — придерживаются тактики регулируемого конфликта, чтобы боевые действия не разрастались и не выходили бы в результате из-под контроля, но и Украина не может проиграть. Но, как мы видим, оно на то и регулирование, что может двигаться в ту или иную сторону.

В данном случае Белый дом, судя по всему, готов помогать украинскому наступлению. Есть проблема в виде оборонительных сооружений — вот, получите необходимые средства. Возможно, и дальнобойные ракеты, и снаряды тоже будут. Но это уже следующий этап.

Однако одновременно негласно продвигается некий мирный сценарий. Это можно трактовать как сигнал — переговорная альтернатива всегда существует, нужно только ей воспользоваться.

Если нет, тогда военные действия продолжаются, их интенсивность возрастает, и определенные цели в той или иной степень достигаются. Но не резко, по крайней мере, не так, как хотелось бы властям в Киеве, а так, как это видится западным союзникам.

Но, опять же, дверь к мирному решению открыта. Причем, что характерно, ни на российских, ни на украинских условиях, а на тех, что устроят Запад. Все это, конечно, теория, и реальность выглядит по-другому. Но кажется, что все эти тезисы как никогда близки к истине. Более того, Москва дает понять, что готова к определенным компромиссам, но именно с Западом, а не с Украиной. А ему предлагается повлиять на своего союзника. Но он может именно повлиять, а не принять решение за Украину. И, видимо, российские уступки недостаточны.

И вот мы видим все новые и новые оружейные поставки, и даже те, что запрещены конвенциями. Кроме того, впереди саммит НАТО, а там уже последуют политические решения, которые могут оказаться намного эффективнее и острее, чем техническая передача боеприпасов.

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