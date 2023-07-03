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Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась на 13 км

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края длина автомобильной пробки достигла 13 км, сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Дорожный затор возник из-за большого потока машин в сторону Крыма в начале высокого курортного сезона. Перед въездом на мост работают 80 досмотровых пунктов, где проходит подробный досмотр автомобилей. В минувшие выходные в СМИ и социальных сетях появились жалобы автомобилистов на то, что им приходится часами стоять на жаре без еды, воды и туалетов.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю и краевой оперативный штаб сообщают, что в воскресенье волонтеры начали раздавать водителям и пассажирам воду, за сутки раздали более пяти тонн бутилированной воды, закупленной на средства муниципалитета. На подъезде к мосту выставили биотуалеты, сотрудники МЧС и ГИБДД помогают водителям проехать к ближайшим гостиницам и магазинам. Оперативный штаб края просит водителей при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время в пути на прохождение проверок.

Анна Перова, Краснодар

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