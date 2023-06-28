Премьер Эстонии и генсек НАТО пообещали скорый сюрприз по членству Украины в блоке

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обещала устроить сюрприз по членству Украины на июльском саммите блока в Вильнюсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кайя Каллас и Йенс Столтенберг

Фото: Yves Herman, Reuters Кайя Каллас и Йенс Столтенберг

Фото: Yves Herman, Reuters

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности Украины, которая действительно работает,— это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе»,— заявила Кайя Каллас, обращаясь к генсеку НАТО (трансляция пресс-конференции опубликована на сайте альянса).

Генсек НАТО не опровергал слова Кайи Каллас, а выразил уверенность, что лидеры на саммите «придут к единой позиции» по членству Украины в альянсе. По его словам, на саммите будут приняты решения по долгосрочной практической поддержке Украины и по укреплению политических связей НАТО с ней.

«Мы все договорились о нашей политике открытых дверей, мы все согласны, что Украина станет членом этого альянса, а также, что только члены НАТО и Украина будут решать, когда пригласить Украину присоединиться к альянсу»,— сообщил Йенс Столтенберг.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля. Президент Владимир Зеленский подал заявку о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Власти Украины утверждают, что на предстоящем саммите в Вильнюсе стремление страны вступить в альянс готовы поддержать 15 государств—членов НАТО. Сегодня, 28 июня, Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины в военном конфликте — одно из условий, чтобы страну как можно скорее приняли в Североатлантический альянс.

Анастасия Ларина