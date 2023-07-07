Число заболевших менингококковой инфекцией сотрудников Ozon в Екатеринбурге выросло до восьми

До восьми человек за сутки увеличилось число госпитализированных с менингококковой инфекцией сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Как сообщило в Тelegram министерство здравоохранения Свердловской области, по состоянию на утро сегодня, 7 июля, два человека госпитализированы в ГКБ №40, еще шестеро проходят лечение в Сысертской ЦРБ.

О вспышке менингита среди сотрудников распределительного центра Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге стало известно 5 июля. По данному факту Роспотребнадзором был организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий — вакцинировано около 500 сотрудников. Как заверили в Роспотребнадзоре, инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из распределительного центра.

Вчера, 6 июля, в следственные органы поступила информация о смерти двух человек в результате вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра. СКР по Свердловской области проводит проверку.

В пресс-службе Ozon «Ъ» пояснили, что все заболевшие — сотрудники подрядных организаций. На складе введен масочный режим, у сотрудников на входе измеряется температура, а поверхности обрабатывают антисептиком. Сотрудники с признаками простуды не допускаются к работе.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Менингит проник в доставку».

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург