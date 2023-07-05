В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало семь случаев заражения менингококковой инфекцией среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе управления, в распределительном центре логопарка «Кольцовский» организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Роспотребнадзор выявил границы очагов по местам проживания и работы инфицированных сотрудников, а также установил контактных лиц. «Обеспечено проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных»,— прокомментировали в пресс-службе управления. Сотрудников центра сейчас вакцинируют (процедуру прошли уже 60 человек), а также проводится профилактическая антибиотикотерапия. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Представители федерального Роспотребнадзора сообщили, что заразиться инфекцией через посылки нельзя. Как объяснили в управлении, возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью: «На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время». Уточняется, что в распределительном центре Ozon обрабатываются все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими, а также проводится обеззараживание воздуха. «Для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует»,— успокоили в Роспотребнадзоре. Мария Игнатова, Екатеринбург