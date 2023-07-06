Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Менингит проник в доставку

В Екатеринбурге от инфекции скончались два сотрудника распределительного центра Ozon

СКР проводит проверку по факту смерти двух человек после вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. По данным свердловского минздрава, шесть человек госпитализированы. Проводится массовая вакцинация сотрудников Ozon и дезинфекция всего склада. В Роспотребнадзоре поспешили заверить, что инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из распределительного центра.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О вспышке менингита среди сотрудников распределительного центра Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге сообщил Роспотребнадзор. «В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица»,— говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре добавили, что организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию сотрудников. «На настоящий момент вакцинировано около 500 человек»,— уточнили в ведомстве.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, из-за которого происходит воспаление мягкой мозговой оболочки головного мозга. Оно распространяется воздушно-капельным путем с респираторными выделениями и выделениями из горла. Возбудителями менингита могут быть многие микроорганизмы, в том числе бактерии, вирусы, грибки и паразиты.

В Роспотребнадзоре поспешили заверить, что инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из распределительного центра, и объяснили, что возбудитель инфекции остается жизнеспособным лишь непродолжительное время.

В пресс-службе Ozon “Ъ” рассказали, что все заболевшие — сотрудники подрядных организаций, они госпитализированы и получают необходимую помощь. «Информацию о состоянии их здоровья сообщают родным, массового ухода на больничный не наблюдается»,— подчеркнули в Ozon. На складе введен масочный режим, проводятся регулярные медицинские осмотры, сотрудники с признаками простуды не допускаются к работе.

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, по состоянию на вечер 6 июля в Сысертскую больницу госпитализировали шесть сотрудников Ozon. «Состояние удовлетворительное. Госпитализаций в другие медицинские организации нет»,— утонили в минздраве.

Десятки специалистов различных служб брошены на ликвидацию очага сибирской язвы в Туве

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, в следственные органы поступила информация о смерти двух человек в результате вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра. По данному факту проводится проверка. «В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства возникшей ситуации, точные причины смерти двух граждан, а также иные необходимые данные с целью дачи ситуации объективной правовой оценки»,— пообещал Александр Шульга.

Дарья Башлыкова, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...