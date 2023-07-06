Менингит проник в доставку

СКР проводит проверку по факту смерти двух человек после вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. По данным свердловского минздрава, шесть человек госпитализированы. Проводится массовая вакцинация сотрудников Ozon и дезинфекция всего склада. В Роспотребнадзоре поспешили заверить, что инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из распределительного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О вспышке менингита среди сотрудников распределительного центра Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге сообщил Роспотребнадзор. «В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица»,— говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре добавили, что организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию сотрудников. «На настоящий момент вакцинировано около 500 человек»,— уточнили в ведомстве.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, из-за которого происходит воспаление мягкой мозговой оболочки головного мозга. Оно распространяется воздушно-капельным путем с респираторными выделениями и выделениями из горла. Возбудителями менингита могут быть многие микроорганизмы, в том числе бактерии, вирусы, грибки и паразиты.

В Роспотребнадзоре поспешили заверить, что инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из распределительного центра, и объяснили, что возбудитель инфекции остается жизнеспособным лишь непродолжительное время.

В пресс-службе Ozon “Ъ” рассказали, что все заболевшие — сотрудники подрядных организаций, они госпитализированы и получают необходимую помощь. «Информацию о состоянии их здоровья сообщают родным, массового ухода на больничный не наблюдается»,— подчеркнули в Ozon. На складе введен масочный режим, проводятся регулярные медицинские осмотры, сотрудники с признаками простуды не допускаются к работе.

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, по состоянию на вечер 6 июля в Сысертскую больницу госпитализировали шесть сотрудников Ozon. «Состояние удовлетворительное. Госпитализаций в другие медицинские организации нет»,— утонили в минздраве.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, в следственные органы поступила информация о смерти двух человек в результате вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра. По данному факту проводится проверка. «В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства возникшей ситуации, точные причины смерти двух граждан, а также иные необходимые данные с целью дачи ситуации объективной правовой оценки»,— пообещал Александр Шульга.

Дарья Башлыкова, Екатеринбург