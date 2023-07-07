За прошедшие сутки ВСУ нанесли по Белгородской области более 50 ударов

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 единиц различных снарядов. Ежедневную сводку по числу ударов по региону опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате некоторых атак есть разрушения, погиб один человек.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено восемь снарядов. Также над районом системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате в поселке Разумное выбиты окна в одном многоквартирном доме, различные повреждения зафиксированы в восьми частных домах. Повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи. Есть повреждения кровли еще в двух частных домовладениях — одно в селе Таврово, другое в селе Ястребово.

В Валуйском горокруге из артиллерии обстреляли село Новопетровка, было зафиксировано два прилета. В результате одного из них погиб человек — мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 минометных снарядов.

В Шебекинском горокруге из миномета и гранатомета обстреляли МАПП «Шебекино», зафиксировано шесть минометных снарядов и десять гранатометных выстрелов. По хутору Панков выпущено десять снарядов из РСЗО «Град», по селу Середа — три минометных снаряда.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова