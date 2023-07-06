Скончался пострадавший при обстреле белгородского села

Мужчина, получивший ранение брюшной полости в ходе сегодняшнего обстрела села Новопетровка Валуйского округа Белгородской области, скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Полученные им раны были несовместимы с жизнью»,— отметил глава региона.

По данным РСЧС, Новопетровка была обстреляна около 12:50. Всего в Черноземье с начала СВО от действий украинских силовиков погибли уже более 30 мирных жителей, большая часть из которых — белгородцы.

О том, что происходит в Черноземье 6 июля в связи с проведением СВО,— в онлайн-трансляции.

Олег Мухин