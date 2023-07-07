ФСБ: задержан житель Симферополя, подорвавший железную дорогу в Крыму

Задержан житель Симферополя, который был завербован сотрудниками украинской разведки и позднее взорвал ж/д полотно в Крыму 23 февраля этого года, сообщила ФСБ. Возбуждено дело о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ).

По данным ФСБ, после начала военной операции на Украине задержанный выехал в Одессу, там его завербовали агенты Главного управления разведки Минобороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым. «По заданию украинских кураторов 23 февраля он осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе Республики Крым с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник»,— сообщила пресс-служба ФСБ.

На видео ФСБ задержанный мужчина рассказывает, что в конце декабря 2022 года провел разведку на месте предполагаемого подрыва. В конце января 2023 года он совершил попытку диверсии, но она закончилась «осечкой».

23 февраля управление МЧС по Крыму сообщало о приостановке движения поездов из-за повреждения полотна. Baza писала, что железную дорогу подорвали. Советник главы Крыма Олег Крючков информацию о подрыве отрицал.