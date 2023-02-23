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Коммерсантъ FM
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В Крыму починили поврежденное железнодорожное полотно

Ремонтные работы на месте повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовое в Крыму закончены, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Инцидент произошел ранее сегодня, 23 февраля, из-за чего не ходили электрички и поезда на участке от Симферополя к Севастополю.

«Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь—Бахчисарай завершены. Движение восстановлено»,— написал господин Крючков в Telegram. Что стало причиной повреждения, он не уточнил.

Железнодорожное полотно расположено в Бахчисарайском районе Крыма, оно было повреждено около 19:55. Пассажиров обещали отправить в Севастополь автобусами. Олег Крючков говорил, что информацию о подрыве подтвердить не может.

Лаура Кеффер

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