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Коммерсантъ FM
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В Крыму задержано движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна

В селе Почтовое Бахчисарайского района Республики Крым повреждено железнодорожное полотно. В результате происшествия на участке от Симферополя к Севастополю остановлено движение электричек и поездов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Пресс-служба крымского Минтранса заявила «РИА Новости», что поврежденный участок отремонтируют за несколько часов.

Организованы автобусы для транспортировки пассажиров в Симферополь, добавили в МЧС. О причинах повреждений железнодорожного полотна не сообщается.

Эрдни Кагалтынов

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