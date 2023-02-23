В Крыму задержано движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна

В селе Почтовое Бахчисарайского района Республики Крым повреждено железнодорожное полотно. В результате происшествия на участке от Симферополя к Севастополю остановлено движение электричек и поездов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Пресс-служба крымского Минтранса заявила «РИА Новости», что поврежденный участок отремонтируют за несколько часов.

Организованы автобусы для транспортировки пассажиров в Симферополь, добавили в МЧС. О причинах повреждений железнодорожного полотна не сообщается.

Эрдни Кагалтынов