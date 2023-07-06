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Матч Медведева с Маннарино во втором круге Wimbledon перенесли на 7 июля из-за наступления темноты

Матч между россиянином Даниилом Медведевым и французом Адрианом Маннарино во втором круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Wimbledon приостановили из-за наступления темноты. Встречу перенесли на завтра, 7 июля. В первых двух сетах счет составил 6:3, 6:3 в пользу Даниила Медведева, в третьем — 4:4.

27-летний Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 2021 году он выиграл в турнире Большого шлема US Open, в том же году в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP. На счету Медведева 20 побед в турнирах под эгидой АТР.

35-летний Адриан Маннарино находится на 35-м месте в рейтинге АТР. Он не проходил дальше четвертого круга на турнирах Большого шлема. Всего на его счету две победы в турнирах под эгидой АТР.

Wimbledon проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета с 3 по 16 июля. Его призовой фонд — $56,3 млн. В этом году к участию допущены российские и белорусские теннисисты. Ранее BBC со ссылкой на организаторов турнира сообщала, что граждан России и Белоруссии не пустят на Wimbledon, если их спонсорами являются подсанкционные компании.

Подробнее о матче Медведева в первом круге — в материале «Ъ» «Даниил Медведев размялся на студенте».

Олеся Павленко

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