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Коммерсантъ FM
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«Совсем без проблем обойтись будет сложно»

Владимир Осипов — об участии россиян в Уимблдонском турнире

Граждан России и Белоруссии не пустят на Уимблдон, если их спонсорами являются подсанкционные компании. Об этом сообщает British Broadcasting Corporation со ссылкой на организаторов турнира. Ранее стало известно, что теннисист Павел Котов снялся с соревнований из-за проблем с британской визой. Он занимает 116-е место в мировом рейтинге и не смог сыграть в квалификации турнира, которая началась 26 июня. Главные матчи на Уимблдоне стартуют 3 июля. Возможны ли подобные проблемы у лидеров российского тенниса, которые должны выступать в основной сетке? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

После того, как российские теннисисты пропустили Уимблдон в 2022-м, любая информация о визовых проблемах тревожит поклонников этого вида спорта. Но сейчас сложности с поездкой на турнир возникают только у юниоров.

Как Андрею Рублеву показали мастер-эйс

Как Андрею Рублеву показали мастер-эйс

Организаторы не хотят видеть в Лондоне на своих кортах тех, кто получает государственное финансирование. А у теннисистов топ уровня, которые зарабатывают серьезные суммы сами, проблем с поездкой в Англию быть не должно, уверен теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков:

«Была задержка с визами у Даниила Медведева, у сестер Андреевых, которые участвуют в квалификации Уимблдона, но все они их получили. Что касается Андрея Рублева, у него уже стояла виза, как и у Аслана Карацева. У всех наших ведущих теннисисток на данный момент визы тоже есть».

Еще один, скажем так, тонкий момент, это декларация о нейтральности, которую должны подписать спортсмены с российскими паспортами для участия в британском турнире. По словам исполнительного директора Всеанглийского клуба Салли Болтон, некоторые россияне уже поставили свою подпись под документом. При этом ни текста декларации, ни каких-то подробностей журналистам не представили, даже западным.

Российской же прессы на Уимблдоне не будет совсем, так как организаторы официально отказали в аккредитации журналистам из нашей страны. Кстати, на этом Уимблдоне под французским флагом будет выступать Варвара Грачева. Но если учитывать, что она живет и тренируется во Франции больше семи лет, то смену гражданства можно назвать логичной. Подобные истории в мире спорта вообще и тенниса в частности — не редкость.

Причем, несмотря на все проблемы новой реальности, менять российское гражданство перспективные теннисисты не станут, считает бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников:

«Единичные случаи, конечно, будут. И тут никуда от этого не деться, но я уверен, что в массе подобных проявлений точно не стоит ждать».

История же с организаторами Уимблдона, которых серьезно наказали за то, что в прошлом году россияне не были допущены на английские корты, показывает, что в теннисе даже самые уважаемые организации должны играть по правилам.

Как Алина Корнеева взяла половину Большого шлема

Как Алина Корнеева взяла половину Большого шлема

Так что совсем без проблем обойтись будет сложно, но спешить со сменой российского гражданства здесь точно не стоит. Поэтому пока новых запросов от перспективных спортсменов нет. А их сейчас в нашей стране немало, особенно в женском теннисе, рассказал “Ъ FM” заслуженный тренер России Борис Собкин:

«Если говорить про женский теннис, то тут у нас перспективы очень хорошие. Я имею в виду глубокие перспективы, а не те, которые уже на поверхности — та же Мирра Андреева, Алина Корнеева. Есть еще пара девочек 15-16-летних, которые реально могут довольно быстро войти в элиту».

Но это все «прекрасное завтра», а на следующей неделе на Уимблдонском турнире будем следить за нынешними звездами российского тенниса. У женщин это предводители из первой десятки — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. А у мужчин, конечно, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Карен Хачанов пропускает Уимблдон из-за травмы. Прямые трансляции из Лондона, как обычно, будет вести телеканал Eurosport, где, несмотря на все запреты и ограничения, работают русскоязычные комментаторы.

Фотогалерея

Roland Garros-2023

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Победитель Roland Garros в мужском одиночном разряде, сербский теннисист Новак Джокович с кубком. Серб получил главную награду Roland Garros в третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22

Победитель Roland Garros в мужском одиночном разряде, сербский теннисист Новак Джокович с кубком. Серб получил главную награду Roland Garros в третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович (справа) и его соперник в финале, норвежский теннисист Каспер Рууд

Джокович (справа) и его соперник в финале, норвежский теннисист Каспер Рууд

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне матча между Джоковичем и Руудом

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне матча между Джоковичем и Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в матче против Рууда

Джокович в матче против Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович (в центре) после победы в финальном матче

Новак Джокович (в центре) после победы в финальном матче

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Церемония награждения после финального матча между Джоковичем и Руудом

Церемония награждения после финального матча между Джоковичем и Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Болельщики Джоковича на трибуне наблюдают за церемонией награждения

Болельщики Джоковича на трибуне наблюдают за церемонией награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович (слева) и Рууд на церемонии награждения

Джокович (слева) и Рууд на церемонии награждения

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Новак Джокович с кубком

Новак Джокович с кубком

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Новак Джокович после победы в финальном матче

Новак Джокович после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в финальном матче против норвежца Каспера Рууда

Джокович в финальном матче против норвежца Каспера Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче против Новака Джоковича

Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче против Новака Джоковича

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония начала финального матча между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом

Церемония начала финального матча между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

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Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

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Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

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Россиянка Анастасия Павлюченкова во время матча с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс

Россиянка Анастасия Павлюченкова во время матча с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс

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Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

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Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

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Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

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Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

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Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

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Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

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Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

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Сербский теннисист Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович

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Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

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Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

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Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

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Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

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Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.&lt;br>На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.
На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Победитель Roland Garros в мужском одиночном разряде, сербский теннисист Новак Джокович с кубком. Серб получил главную награду Roland Garros в третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович (справа) и его соперник в финале, норвежский теннисист Каспер Рууд

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне матча между Джоковичем и Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в матче против Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович (в центре) после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония награждения после финального матча между Джоковичем и Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Болельщики Джоковича на трибуне наблюдают за церемонией награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович (слева) и Рууд на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович с кубком

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в финальном матче против норвежца Каспера Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче против Новака Джоковича

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония начала финального матча между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Россиянка Анастасия Павлюченкова во время матча с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

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Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

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Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

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Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

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Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

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Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

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Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

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Сербский теннисист Новак Джокович

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Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

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Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

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Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

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Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

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Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

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Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

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Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

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Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.
На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

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