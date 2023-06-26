«Совсем без проблем обойтись будет сложно»

Граждан России и Белоруссии не пустят на Уимблдон, если их спонсорами являются подсанкционные компании. Об этом сообщает British Broadcasting Corporation со ссылкой на организаторов турнира. Ранее стало известно, что теннисист Павел Котов снялся с соревнований из-за проблем с британской визой. Он занимает 116-е место в мировом рейтинге и не смог сыграть в квалификации турнира, которая началась 26 июня. Главные матчи на Уимблдоне стартуют 3 июля. Возможны ли подобные проблемы у лидеров российского тенниса, которые должны выступать в основной сетке? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

После того, как российские теннисисты пропустили Уимблдон в 2022-м, любая информация о визовых проблемах тревожит поклонников этого вида спорта. Но сейчас сложности с поездкой на турнир возникают только у юниоров.

Организаторы не хотят видеть в Лондоне на своих кортах тех, кто получает государственное финансирование. А у теннисистов топ уровня, которые зарабатывают серьезные суммы сами, проблем с поездкой в Англию быть не должно, уверен теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков:

«Была задержка с визами у Даниила Медведева, у сестер Андреевых, которые участвуют в квалификации Уимблдона, но все они их получили. Что касается Андрея Рублева, у него уже стояла виза, как и у Аслана Карацева. У всех наших ведущих теннисисток на данный момент визы тоже есть».

Еще один, скажем так, тонкий момент, это декларация о нейтральности, которую должны подписать спортсмены с российскими паспортами для участия в британском турнире. По словам исполнительного директора Всеанглийского клуба Салли Болтон, некоторые россияне уже поставили свою подпись под документом. При этом ни текста декларации, ни каких-то подробностей журналистам не представили, даже западным.

Российской же прессы на Уимблдоне не будет совсем, так как организаторы официально отказали в аккредитации журналистам из нашей страны. Кстати, на этом Уимблдоне под французским флагом будет выступать Варвара Грачева. Но если учитывать, что она живет и тренируется во Франции больше семи лет, то смену гражданства можно назвать логичной. Подобные истории в мире спорта вообще и тенниса в частности — не редкость.

Причем, несмотря на все проблемы новой реальности, менять российское гражданство перспективные теннисисты не станут, считает бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников:

«Единичные случаи, конечно, будут. И тут никуда от этого не деться, но я уверен, что в массе подобных проявлений точно не стоит ждать».

История же с организаторами Уимблдона, которых серьезно наказали за то, что в прошлом году россияне не были допущены на английские корты, показывает, что в теннисе даже самые уважаемые организации должны играть по правилам.

Так что совсем без проблем обойтись будет сложно, но спешить со сменой российского гражданства здесь точно не стоит. Поэтому пока новых запросов от перспективных спортсменов нет. А их сейчас в нашей стране немало, особенно в женском теннисе, рассказал “Ъ FM” заслуженный тренер России Борис Собкин:

«Если говорить про женский теннис, то тут у нас перспективы очень хорошие. Я имею в виду глубокие перспективы, а не те, которые уже на поверхности — та же Мирра Андреева, Алина Корнеева. Есть еще пара девочек 15-16-летних, которые реально могут довольно быстро войти в элиту».

Но это все «прекрасное завтра», а на следующей неделе на Уимблдонском турнире будем следить за нынешними звездами российского тенниса. У женщин это предводители из первой десятки — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. А у мужчин, конечно, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Карен Хачанов пропускает Уимблдон из-за травмы. Прямые трансляции из Лондона, как обычно, будет вести телеканал Eurosport, где, несмотря на все запреты и ограничения, работают русскоязычные комментаторы.

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