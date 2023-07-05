Даниил Медведев размялся на студенте

В своем первом матче на Wimbledon, продолжающемся в Лондоне, третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев в трех сетах переиграл малоизвестного британца Артура Фери. Эта победа позволяет рассчитывать на то, что спад в игре россиянина, который произошел в последние несколько недель, остался позади и ему удастся показать на травяном турнире Большого шлема хороший результат. Тем временем другая первая ракетка России, Дарья Касаткина, в двух партиях победила на Центральном корте британку Джоди Баррейдж и вышла уже в третий круг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пропустив в прошлом году Wimbledon из-за недопуска туда российских игроков, Даниил Медведев вернулся на этот турнир победой над британцем Артуром Фери

Фото: Zac Goodwin / PA Images / Getty Images Пропустив в прошлом году Wimbledon из-за недопуска туда российских игроков, Даниил Медведев вернулся на этот турнир победой над британцем Артуром Фери

Фото: Zac Goodwin / PA Images / Getty Images

Стартовый матч Даниила Медведева против британца Артура Фери был перенесен со вторника на среду из-за дождя. Более того, организаторы Wimbledon изменили место проведения этой встречи, выделив для нее игровое время не на втором, как планировалось первоначально, а на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Соперником россиянина оказался совершенно неизвестный теннисист, который в мировом рейтинге занимает лишь 391-е место, не провел ни одного матча в основных сетках турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТP) и Большого шлема, в этом году дошел до четвертьфинала студенческого чемпионата США, выступая за Стэнфордский университет, а сейчас получил wild card.

Такой вариант жеребьевки в первом круге оказался для Медведева весьма кстати. Россиянин относится к тем игрокам, которым для достижения хороших результатов обязательно требуется запас уверенности в своих силах, а она после серии невыразительных выступлений в конце мая и июне была Медведевым в значительной степени утеряна. Конечно, играть с британцами на старте Wimbledon всегда непросто, поскольку они, как правило, лучше адаптированы к травяным кортам и пользуются горячей поддержкой публики. Но неудача Медведева в данном случае выглядела маловероятной хотя бы потому, что на предыдущем турнире Большого шлема, Roland Garros, он уже проиграл в 1/64 финала явному аутсайдеру — бразильцу Тиагу Сейботу Вилду, а два подобных конфуза подряд с теннисистами такого высокого уровня практически никогда не случаются.

Дебют встречи сложился для Медведева проблематично, но по ходу дела ему удалось нащупать свою игру и после дождевого перерыва при счете 5:5 постепенно завладеть инициативой. Двух брейков на своей подаче россиянину избежать не удалось, как и отдельных ошибок, но в целом он действовал достаточно солидно, выиграл 45 очков ударами навылет и реализовал 25 из своих 29 выходов к сетке. Фери временами умело менял ритм и в целом выглядел неплохо, но в третьем сете был уже практически обречен, поскольку вся борьба, по сути, шла на его подаче, а свою Медведев держал легко. В итоге — 7:5, 6:4, 6:3 за 2 часа 12 минут. Сумев не затратить лишних сил, россиянин получил хорошую игровую практику, и это позволяет рассчитывать на то, что в Лондоне ему удастся показать хороший результат.

Первая игра среды на Центральном корте тоже получилась российско-британской. Там Дарья Касаткина, вернувшаяся в первую десятку после выхода на прошлой неделе в финал турнира в Истборне, встречалась с Джоди Баррейдж, которая, занимая в рейтинге 108-е место, как и Фери, получила на лондонском мейджоре wild card. На эту теннисистку хозяева возлагали определенные надежды. Дело в том, что в середине июня она впервые дошла до финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ноттингеме, обыграв несколько более известных соперниц, включая полуфиналистку Australian Open польку Магду Линетт. К тому же Касаткина в понедельник в своей стартовой встрече с американкой Кэролайн Доулхайд испытывала дискомфорт и дважды прибегала к помощи врача. Однако в данном случае каких-то явных проблем с физическим состоянием у россиянки не наблюдалось, класс ее игры был гораздо выше, и она ровно за час впервые за пять лет вышла в 1/16 финала Wimbledon, победив — 6:0, 6:2.

Евгений Федяков