Мусор будут выбрасывать в «окна»

Несколько мусорных полигонов в Волгоградской области ограничили регоператора ТКО «Ситиматик-Волгоград» в отгрузке отходов — на процедуру отводятся «окна» по шесть часов в день. При этом «Ситиматик» в суде требует признать представление прокуратуры, признавшей наличие долга перед владельцами полигонов, незаконным. Наблюдатели отмечают, что ситуация может ухудшаться и далее, поскольку в региональной модели распределения активов в отрасли обращения с ТБО изначально заложен конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградский мусорный оператор задолжал за использование полигонов почти полмиллиарда рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Волгоградский мусорный оператор задолжал за использование полигонов почти полмиллиарда рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

14 июня Арбитражный суд Волгоградской области начнет рассматривать иск ООО «Ситиматик-Волгоград»: регоператор по обращению с ТКО просит признать недействительным постановление прокуратуры Волгограда, по результатам проверки предписавшее оператору устранить нарушения законодательства. В документе надзорного органа указано, что регоператор ООО «Ситиматик-Волгоград» пользовался услугами по обработке ТКО (полигонами) по договорам с компаниями ООО «Индустрия чистоты» и ООО «Ресурс Лайн», но несвоевременно и не в полном объеме оплачивал эти работы.

«Региональный оператор фактически полностью устранился от уплаты текущих платежей, продолжал увеличивать размер задолженности»,— сообщили в суде. В результате сложилась кредиторская задолженность на общую сумму 486,2 млн руб.

По данным арбитража, в описанных условиях «Индустрия чистоты» и «Ресурс Лайн» уведомили оператора о сокращении времени приема твердых коммунальных отходов до шести часов ежедневно, «что привело с 28 апреля к невозможности исполнения в полной мере региональным оператором возложенных на него обязанностей по сбору и транспортировке ТКО».

«Ситиматик-Волгоград» обратился с заявлением, в котором требует признать представление прокуратуры Волгограда от 4 мая недействительным, поскольку считает его «незаконным, необоснованным, принятым с превышением полномочий».

В документах суда детальная мотивировка позиции «Ситиматик-Волгоград» не представлена. В компании затруднились предоставить оперативный комментарий, пообещав ответить на письменный запрос.

С января 2019 года «Управление отходами — Волгоград» (прежнее название «Ситиматик-Волгоград») является регоператором на десятилетний срок. По условиям соглашения, компания обеспечивает на территории региона сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО.

В 2022 году компания при выручке 2,85 млрд руб. (снижение год к году на 4,48%, или 133,5 млн) получила чистый убыток 573,51 млн.

С декабря 2020 года владельцем компании, как и всей группы «Ситиматик» (имеет активы в Мурманской, Саратовской, Нижегородской областях) является столичное АО «ДиджиталТех», подконтрольное Сергею Котляренко.

Господин Котляренко в начале 2000х работал в администрации президента, а в последние годы известен как владелец компании «КСП Капитал». Эта структура управляет активами паевых инвестфондов, средствами НФП, а также корпоративными и частными активами. Самый известный клиент — глава госкорпорации ВЭБ.рф, бывший вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов. Эту информацию в интервью российскому Forbes подтверждал сам господин Котляренко.

ООО «Индустрия чистоты» и ООО «Ресурс Лайн» зарегистрированы в Москве, однако владеют объектами в Волгоградской области.

Обе организации связаны с группой компаний «Чистый город». Она работает как регоператор в Калмыкии и Адыгее, Астраханской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае (в двух последних субъектах оператор лишь на части территорий. — «Ъ»).

Головной офис компании в Ростове-на-Дону, однако происхождение у «Чистого города» волгоградское.

Председатель совета директоров и фактический создатель «Чистого города» Полина Вергун много лет работала в Волгограде, в том числе была руководителем областного комитета природных ресурсов и экологии в то время, когда реформа отрасли обращения с отходами в России только начиналась. После ухода с госслужбы госпожа Вергун возглавила ГК «Чистый город». Связанные с группой структуры выкупили, а также создали несколько ключевых в территориальной схеме объектов сортировки и размещения отходов. В частности, именно «Чистый город» построил в Волжском крупнейший в ЮФО многофункциональный мусороперерабатывающий комплекс.

Однако по итогам конкурса в Волгоградской области ЧГ не получил статус рег­оператора, перейдя в разряд ­подрядчика.

Связаться с представителями владеющих полигонами фирм «Ъ» не удалось: по указанным в открытых источникам телефонным номерам корреспонденту не ответили, другие оказались не актуальными или не были указаны вовсе.

Экоактивист Ярослав Князев, координатор молодежных проектов реготделения Общероссийского народного фронта, рассказал, что «в ближайшее время на основе официальных запросов будут прояснены все обстоятельства». По неофициальным сведениям, уточнил активист, задолженность оператора перед владельцами полигонов превышает 500 млн руб.

В октябре прошлого года облкомприроды раскрыл, что общая задолженность ООО «Ситиматик-Волгоград» перед семью компаниями-операторами (минимум четыре из них связаны с «Чистым городом») превысила 316 млн руб.

В комментариях, которые давали представители «Ситиматика», отмечались низкие тарифы на услуги оператора (по решению властей области их трижды снижали), а также звучало, что размер задолженности «не соответствует действи­тельности».

«Лично я не знаю других регионов, где регоператор фактически не имеет своих полигонных мощностей. У „Ситиматика“ только одна сортировочная станция в Кировском районе (Волгограда)»,— пояснил Ярослав ­Князев.

Общественник предполагает, что в интересах оператора корректировка территориальной схемы.

Однако строить собственные перерабатывающие мощности оператор не спешит, вероятно, рассчитывая, что к инвестициям удастся привлечь бюджетные ­средства.

«Рад был бы, если бы богатый инвестор вкладывал свои деньги в развитие, но похоже он идет за деньгами к государству, что на мой взгляд не вполне правильно»,— рассуждает господин Князев.

Отметим, что в соседней Саратовской области, несмотря на тревоги общественности, «Ситиматик» активно продвигает проект строительства мусороперерабатывающего завода.

«Ъ» будет следить за развитием ситуации.

Ярослав Малых