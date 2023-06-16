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Коммерсантъ FM
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Центробанк пересматривает квалификацию

Как могут измениться правила для игроков фондового рынка

25 млн руб. — столько вскоре может потребоваться россиянам, чтобы стать квалифицированными инвесторами. На такой отметке Центробанк планирует установить имущественный ценз для получения статуса, рассказал руководитель одной из служб регулятора Михаил Мамута. Сейчас порог в четыре раза ниже, впрочем, его повышение, как пояснили в ЦБ, не будет резким. Сначала ценз планируют увеличить до 12 млн и лишь спустя год или полтора после этого его доведут до целевой отметки. При этом, как выяснил “Ъ FM”, брокеры выступают против такого решения Банка России. Почему? И какие аргументы есть у регулятора? Разбирался Александр Мезенцев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Имущественный ценз не единственный, но, пожалуй, самый верный способ стать квалифицированным инвестором, отмечают собеседники “Ъ FM”. Другие варианты — торговать бумагами с оборотом 6 млн руб. за четыре квартала либо три года проработать, к примеру, в брокерской компании.

Сам статус нужен, чтобы увеличить свой доход. Ведь «квалы» получают доступ к более сложным продуктам: структурным облигациям, депозитарным распискам, иностранным акциям. А чем рискованнее инструмент, тем выше может быть прибыль.

Впрочем, с новым цензом перспектива обрести статус может стать для многих инвесторов совсем призрачной, отметил директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков:

«Учитывая средний размер брокерского счета на Московской бирже, некоторые люди никогда не смогут стать квалифицированными инвесторами. В России есть разные регионы, разный доход населения.

В этом отношении вообще очень странно звучит идея присуждать квалификацию в зависимости от объема средств участника торгов».

Того же мнения придерживаются и в Центробанке. Там отмечали, что понятие квалификации подразумевает, прежде всего, наличие определенного опыта, а не накопленных активов. Именно поэтому регулятор, по собственным утверждениям, и повышает ценз. Взамен там предлагают сделать «квалами» выпускников экономических и юридических факультетов или физлиц, прошедших специальный экзамен.

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На первый взгляд, кажется, что Центробанк заботится о компетентности инвесторов, но на деле это не совсем так, подчеркнул главный инвестиционный стратег компании ITI Capital Искандер Луцко:

«Чем выше планка, тем меньше спекулятивных денег будет задействовано в нежелательных для ЦБ операциях — торговле зарубежными ценными бумагами, еврооблигациями, расписками. Это все деньги на вывод капитала, а для регулятора важно, чтобы меньше средств уходило из страны. Чтобы это сделать, нужно просто поднять планку».

Брокеров, с которыми поговорил “Ъ FM”, такая логика не устраивает, ведь повышение ценза может оставить их без части самых прибыльных клиентов, так как некоторые «квалы» с учетом нового ценза утратят свой статус. Но дело даже не в этом, отметил директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе:

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«Если мы сейчас подумаем о рядовом инвесторе, который, допустим, создает себе какую-то долгосрочную финансовую подушку, то его загоняют в такую ситуацию, когда он может выбрать между депозитом, супернадежными облигациями и небольшим количеством акций. Но это недостаточная диверсификация и достаточно низкорисковые инструменты.

С таким выбором вероятность того, что инвестор сумеет себе скопить достаточное состояние, получая повышенную доходность, не очень высокая».

Собеседники “Ъ FM” считают, что ЦБ стоит не усложнять путь к статусу «квала», а даже, наоборот, открыть для обычных инвесторов часть инструментов, доступных только для квалифицированных игроков. По их словам, это поможет россиянам учиться инвестированию, а в будущем даст рынку более компетентных участников.

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Иван Хорушевский

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