Анкаре зерно — и то хлеб

Зерновая сделка РФ, Украины, Турции и ООН вновь оказалась в центре мировой повестки. Москва грозит не продлить соглашения, срок действия которых истекает 17 июля. Запад и Киев дают понять, что в таком случае продовольственный кризис в мире серьезно усугубится. Внешнее спокойствие сохраняет лишь Турция — главный архитектор договоренностей, позволяющих вывозить украинское зерно за рубеж. Между тем для президента Реджепа Тайипа Эрдогана судьба сделки имеет огромное политическое значение: под угрозой оказался статус единственного успешного посредника в российско-украинском конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — один из главных архитекторов зерновой сделки

Фото: Umit Bektas / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — один из главных архитекторов зерновой сделки

Фото: Umit Bektas / Reuters

Менее чем за две недели до истечения срока действия так называемой черноморской инициативы МИД РФ выпустил специальное заявление. Ведомство напомнило, что зерновая сделка не может быть продлена без согласия всех сторон — России, Турции и Украины. И согласия Москвы, как следовало из текста, добиться будет непросто.

В частности, Москва уверяет: договоренности, призванные помочь нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратились «в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны», а до беднейших государств мира дошло лишь 2,6% грузов.

Отметим, что, согласно инфографике Евросоюза, составленной на основе данных ООН, 64% украинской пшеницы получают развивающиеся страны, а 36% — развитые. С кукурузой наблюдается почти равная пропорция — 51% уходит в развивающиеся, 49% — в развитые. При этом среди направлений движения торговых судов, груженных украинским зерном, лидирует Китай. Кроме того, на Западе неоднократно поясняли, что часть поступающей в их порты продукции после переработки отправляется в нуждающиеся страны.

Так или иначе, этим претензии РФ не ограничиваются. Во вторник в МИДе подчеркнули: по-прежнему не выполняется та часть соглашений, которая касается разблокировки экспорта российского продовольствия и удобрений. «Из пяти системных задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, запчасти для сельхозтехники (их поставки в РФ.— “Ъ”), реанимирование аммиакопровода Тольятти—Одесса, транспортная логистика и страхование, разморозка активов,— первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается. В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения черноморской инициативы, истекающей 17 июля, нет»,— заключили в ведомстве.

С одной стороны, заявление МИДа выглядит вполне безапелляционно, как и прозвучавший накануне призыв зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заверил: «В нынешнем виде она (зерновая сделка.— “Ъ”) не нужна и должна быть обязательно расторгнута». С другой — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул: хотя «часть договоренностей по-прежнему не выполнена, еще есть какое-то время до истечения срока». Кроме того, Москва и раньше — перед каждым новым продлением черноморской инициативы — решительно грозила заблокировать очередную пролонгацию, если касающиеся непосредственно ее интересов пункты договоренностей не будут реализованы.

На Западе угрозы России, кажется, воспринимают всерьез, но не отчаиваются. Так, 3 июля президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора совместно призвали к продлению зерновой сделки.

Ранее за пролонгацию соглашений агитировала и ООН в лице заместителя генсека по политическим вопросам Розмари Ди Карло. При этом она заверяла в приверженности реализации той части договоренностей, которые затрагивают разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. С призывом не блокировать соглашения выступили на брюссельском саммите и лидеры стран Евросоюза.

В газете The Financial Times даже вышел материал, согласно которому в ЕС рассматривают вариант подключения «дочки» Россельхозбанка к SWIFT. Это был бы компромисс в ответ на требование РФ полностью снять санкции с банка. Правда, по мнению экспертов, этот сценарий выглядит весьма сомнительным, поскольку Россельхозбанк полностью принадлежит государству, а его дочерние структуры, соответственно, автоматически должны подпадать под все введенные против него ограничения. К тому же, учитывая бюрократическую неповоротливость европейских структур, маловероятно, что такое решение может быть найдено до 17 июля. Простым же обещаниям, судя по заявлениям российских представителей, Москва уже не верит. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, такой сценарий России не подходит — на открытие «дочки» уйдут месяцы, а согласие на продление сделки от Москвы требуют уже сейчас.

Учитывая все это, многое сейчас, похоже, вновь будет зависеть от Анкары. Напомним, последние два продления сделки — в марте и мае — пришлись на период ожесточенной борьбы за президентский пост турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который за время российско-украинского конфликта неоднократно подчеркивал: только Анкаре из всех международных посредников удалось хоть в чем-то преуспеть.

После победы господина Эрдогана на выборах своей значимости для Анкары черноморская инициатива не утратила. Официально турецкие власти перспективы продления сделки пока не комментируют, лишь при помощи СМИ давая понять, что не теряют надежд на благополучный исход.

«Диалог будет продолжен. Турция является единственной страной, которая одновременно ведет его и с Москвой, и с Киевом. Находить решения удавалось в прошлом, в частности, когда Россия 29 октября прошлого года приостановила участие в сделке после атаки на ее военные объекты. Высока вероятность, что после проработки вопроса профильными структурами его обсудят лидеры двух стран»,— сообщил в понедельник неназванный источник российскому агентству ТАСС. По словам информированного собеседника, ведутся (в частности, с представителями ООН и стран Запада) и переговоры по разблокировке экспорта российской продукции и удобрений.

В разговоре с “Ъ” директор Центра изучения Новой Турции Юрий Мавашев дал понять: турецкое молчание в публичном пространстве действительно связано с попытками Анкары найти аргументы — прежде всего для России — в пользу продления черноморской инициативы. По его словам, для турецкого руководства крах зерновой сделки стал бы большим личным провалом: «Турция обладает определенным авторитетом, над созданием которого она долго работала. На нее оглядываются в том числе в Африке. Кроме того, она позиционирует себя как страна-проводник в исламском, тюркском мире и так далее, претендуя на статус надрегионального центра силы. Мало того что конфликт России и Украины подорвал возможности Турции показывать на весь мир, что она способна влиять на глобальные процессы в непосредственной близости от своих границ, разрушение сделки и вовсе просигнализирует, что даже там, где Анкара — главный архитектор договоренностей, она уже не справляется». По мнению Юрия Мавашева, «в Анкаре учитывают, что Турция для России — одно из важных торгово-экономических окон во внешний мир, поэтому игнорировать мнение республики Москва не может».

Алексей Забродин