В Киргизии отменили концерт Лепса

В киргизской Чолпон-Ате отменили назначенный на 2 августа концерт российского певца Григория Лепса. Об отмене выступления сообщили его организаторы, передает издание «Культура. АКИpress». Издание 24.kg пишет, что выступить в Blonder Pub господина Лепса пригласили в частном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Лепс

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Григорий Лепс

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выступивший против этого концерта политолог Алмаз Таджыбай, как свидетельствует выложенный пост в Twitter, сослался на нейтралитет Киргизии, а певец недавно выплатил деньги за подбитый танк Leopard.

До этого был отменен концерт Григория Лепса в Узбекистане, назначенный на 23 октября, и Казахстане, запланированный на 8 июля.

Мария Федотова