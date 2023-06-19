В Казахстане отменили концерт Григория Лепса

Концерт российского певца Григория Лепса в городе Конаев в Казахстане отменили, сообщила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пресс-служба компании Makao Luxury Village Resort, предоставившей музыканту концертную площадку. Ряд казахстанских СМИ утверждают, что отмена концерта вызвана негативной реакцией жителей республики на обещание певца выплачивать 1 млн руб. за подбитый танк Вооруженных сил Украины.

«Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения»,— говорится в заявлении пресс-службы. Мероприятие должно было пройти 8 июля.

Как сообщает NewTimes.kz, против проведения концерта Григория Лепса выступили жители города Конаев. В частности, официальное заявление акимам (главам местных органов власти) Алматинской области и Конаева с требованием отменить концерт направил гражданский активист Турар Кусаин, передает издание.

«Все мы прекрасно знаем, что Григорий Лепс — любимый певец Владимира Путина и открыто поддерживает войну в Украине. Как известно, Республика Казахстан официально занимает нейтральную позицию в украинско-российском конфликте, но каждый националист — казахский гражданин единогласно желает полной победы Украине. Я прошу вас не проводить концерт этого Z-артиста на территории РК»,— написал в соцсетхя господин Кусаин.

Кроме того, против концерта господина Лепса выступила в соцсетях казахстанская журналистка Динара Егеубаева. «Я призываю всех требовать отмены концерта этого z-артиста. Ни один тиын (денежная единица Казахстана, 1/100 казахстанского тенге.— “Ъ”) из наших карманов не должен пойти на уничтожение Украины»,— написала госпожа Егеубаева в Instagram.

15 июня певцы Николай Басков, Григорий Лепс, а также владелец «Русской медиагруппы» и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев пообещали выплачивать вознаграждение из своих средств за уничтожение западных танков, стоящих на вооружении ВСУ. Так, за подбитие Leopard полагается выплата 700 тыс., а за поражение Leopard 2 — 1 млн руб.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов