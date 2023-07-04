Лепс выплатил российскому военному 1 млн руб. за уничтожение Leopard

Певец Григорий Лепс направил российскому военному с позывным Веном 1 млн руб. за уничтоженный танк Leopard немецкого производства. Он опубликовал в Telegram видео с благодарностью от военнослужащего и с кадрами подбитой техники.

Григорий Лепс вместе с певцом Николаем Басковым и основателем группы «Земляне» Владимиром Киселевым объявили о намерении выделять по 1 млн руб. за подбитые Leopard в ходе вечеринки «Русской медиагруппы», которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме. Позднее «Русская медиагруппа» уточнила, что выплата в 1 млн руб. предполагается за уничтожение танка Leopard 2. За подбитие Leopard 1 предусмотрено перечисление 700 тыс. руб.

Минобороны уже несколько раз сообщало об уничтожении танков Leopard в ходе военной операции. По информации Forbes, только в ходе одного из боев было уничтожено четыре танка Leopard 2A6 и три машины для разминирования Leopard 2R (на базе танка). Известно, что первым российским военным, получившим 1 млн руб. за уничтожение немецкого танка стал Андрей Кравцов из Бурятии. Деньги выплатил Фонд «Забота Сибири».

Леонид Уварчев