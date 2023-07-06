Зампред правления ВТБ Пьянов объявил о ликвидации «Открытия» в 2025 году

Добровольная ликвидация банка «Открытие» и сдача им лицензии запланированы на 2025 год, сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, миграция клиентов произойдет в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пьянов

Фото: пресс-служба Банка ВТБ Дмитрий Пьянов

Фото: пресс-служба Банка ВТБ

«Мы понимаем, что 2023 год у нас уйдет на доработку айтишных систем на руки ВТБ для принятия клиентской базы. В 2024 году будет миграция активной клиентской базы. В 2025 году мы выйдем на добровольную ликвидацию и сдачу лицензии банковской финансовой корпорацией "Открытие"»,— заявил журналистам господин Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России (цитата по «Интерфаксу»).

В августе 2017 года Банк России объявил о санации банка «ФК Открытие» по схеме: инвестором станет созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2019 года ЦБ объявил о завершении санации «Открытия» и планах продать в 2021 году часть пакета акций банка. В апреле 2022 года глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о присоединении «Открытия» к ВТБ.

В конце декабря 2022 года Банк России сообщил, что вышел из капитала банка «ФК Открытие». ВТБ в полном объеме заплатил за 100% акций.

Мария Федотова