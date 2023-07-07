«Московский мул» повернул на родину

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«Руст» планирует выпуск коктейля в РФ

Продолжающийся рост спроса на слабоалкогольные коктейли стимулирует крупных производителей напитков расширять ассортимент в категории. Так, крупная водочная группа «Руст» Рустама Тарико может начать в РФ выпуск напитка Russian Standard Moscow Mule, который ранее разливался в США. Продажи коктейлей в России растут, но и конкуренция ужесточается.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Входящая в периметр крупного производителя водки ГК «Руст» Рустама Тарико (бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка») компания РСВ в мае подала заявку на регистрацию товарного знака Russian Standard Moscow Mule, следует из данных Роспатента. Под этим названием компания ранее запускала производство слабоалкогольных коктейлей в США в алюминиевой банке.

В ГК «Руст» заявили “Ъ”, что постоянно работают над расширением портфеля своих брендов, в том числе в востребованной категории готовых к употреблению слабоалкогольных напитков, и разрабатывают новые продукты, включая коктейли на основе собственных всемирно известных брендов, таких как «Русский стандарт». По итогам 2022 года продажи слабоалкогольных коктейлей у группы выросли на 77% год к году, превысив 2,27 млн девятилитровых коробов, положительная динамика роста сохранилась и в 2023 году, говорят в ГК «Руст».

Слабоалкогольные коктейли остаются динамично растущей категорией на алкогольном рынке. По данным NielsenIQ, по итогам января—июня 2023 года продажи таких напитков в натуральном выражении выросли на 6,5% год к году, в деньгах — на 27,7%. Для сравнения: продажи пива увеличились на 1,4% и 8,2% соответственно, водки — на 2,4% и 7,7% соответственно.

Структуры ГК «Руст» меняют портфель брендов в категории в последнее время. Этим летом стало известно, что компания группы расторгла лицензионный договор на бренд Shake из-за возможных разногласий с владеющей маркой украинской компанией «Новые продукты» (см. “Ъ” от 5 июня).

Как отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, в мире есть примеры слабоалкогольных коктейлей под зонтичными брендами крупных алкогольных компаний, один из самых известных — Bacardi Breezer. По его словам, в России эта категория сильно пострадала от изменений в акцизной политике, а сейчас может переживать ренессанс. Запуск коктейля Russian Standard может позволить компании расширить группу потенциальных потребителей, добавляет он.

В Ladoga (водка «Царская», джин Barrister и др.) говорят, что с момента начала производства линейки коктейлей «Царская коллекция» из четырех наименований отгружено уже 35 тыс. бутылок. В компании это считают хорошим результатом.

Конкуренция на рынке слабоалкогольных коктейлей тем временем усиливается. Так, линейку коктейлей на водке разрабатывает Алкогольная сибирская группа (бренды «Белая березка», «Пять озер», «Хаски»), а «КВК Групп» (коньяк «Коктебель», водка Medoff) планирует расширяет дистрибуцию Longer. По словам экспертов, для продаж таких напитков большее значение имеют цена и масштабы дистрибуции, а потребители сравнительно легко могут переходить от бренда к бренду.

А вот производство и отгрузки водки сейчас снижаются. По имеющимся у “Ъ” данным Росстата, в январе—мае 2023 года ГК «Руст» была пятым производителем водки в России, сократив выпуск продукции на 29%, до 1,84 млн дал год к году. Отгружено за этот период на 28% меньше год к году, до 1,82 млн дал. Фокус потребителя сместился с водки в сегменте минимальной розничной цены (МРЦ) на экономсегмент из-за повышения с 2023 года МРЦ с 261 до 281 руб. за 0,5 л. Как отмечают сами производители, основная конкуренция идет в среднем и экономсегменте, хотя рост показывают и премиум-бренды.

Анатолий Костырев

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