Shake слился из России

Крупный производитель слабоалкогольных коктейлей компания «Браво Премиум», входящая в ГК «Руст» Рустама Тарико, расторгла лицензионный договор на бренд Shake. Причина может быть в разногласиях с владеющей маркой украинской компанией «Новые продукты». Shake входил в топ-10 слабоалкогольных коктейлей по продажам в России, но заменить его может быть несложно из-за слабой привязанности потребителей к брендам на этом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Входящий в ГК «Руст» Рустама Тарико производитель слабоалкогольных напитков «Браво Премиум» в апреле расторг договор на право использования бренда Shake, заключенный с украинской компанией «Новые продукты». Об этом говорится в материалах Роспатента, где указано, что соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. В ГК «Руст» комментарий не предоставили. В «Новых продуктах» “Ъ” не ответили.

«Новые продукты» считаются одним из крупных украинских производителей напитков и снеков, ассортимент включает сидр Apps, энергетические напитки Non Stop, Pit Bull, Revo, коктейли King’s Bridge и др. Владельцами «Новых продуктов» украинские СМИ называют Виктора Гордеева и Геннадия Невесенко — основателей компании «Алкотрейд», выпускающей, в частности, водку «Старый друже».

По информации Роспатента, «Браво Премиум» получила право на использование марки Shake в 2016 году. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в 2022 году бренд входил в топ-10 самых популярных слабоалкогольных коктейлей в России, занимая около 5% рынка в объеме и уступая Gin & Tonic, «Мохито» (МПБК «Очаково») и Hooper’s Hooch (дистрибутор «Перспектива»).

Как следует из картотеки арбитражных дел, расторжению договора на бренд Shake между «Новыми продуктами» и «Браво Премиум» предшествовали взаимные претензии сторон. В январе 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску «Новых продуктов» взыскал со структуры ГК «Руст» около 420 тыс. руб. за поставку ингредиентов. А «Браво Премиум» следом подала к «Новым продуктам» иск о взыскании более 4 млн руб., отказавшись в процессе от заявления.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков считает, что разрыв договора на бренд Shake вряд ли обусловлен экономическими причинами. По его словам, выпуск напитков уже известных брендов по лицензии — распространенная практика, к которой прибегают и крупные игроки, не готовые рисковать с созданием новых марок.

В ГК «Руст» ранее сообщали, что «Браво Премиум» в 2022 году начала производство слабоалкогольных коктейлей под брендом Relax. Этот напиток, как и Shake, выпускается в стеклянной бутылке объемом 0,33 л, которую ГК «Руст» называла наиболее востребованным форматом.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что наличие в портфеле популярной марки позволяет «прицепом запускать новые бренды в одной категории» за счет существующей дистрибуции. По его словам, компания могла ожидать проблем с лицензионным брендом. Руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев отмечает, что для продаж слабоалкогольных коктейлей большее значение имеют цена и масштабы дистрибуции, а потребители сравнительно легко могут переходить от бренда к бренду.

По данным NielsenIQ, за год с апреля 2022 года продажи слабоалкогольных коктейлей в РФ выросли год к году на 30,3% в натуральном выражении и на 51,6% в деньгах. По темпам увеличения продаж в деньгах категория занимает первое место среди алкогольных напитков, а в объеме — третье, уступая лишь джину и сидру с динамикой 37,2% и 35,7%, соответственно.

Но конкуренция на рынке увеличивается. Так, линейку коктейлей на водке разрабатывает Алкогольная сибирская группа (бренды «Белая березка», «Пять озер», «Хаски»), выпускать такие напитки планирует Ladoga (водка «Царская», джин Barrister), а «КВК Групп» (коньяк «Коктебель», водка Medoff) расширяет дистрибуцию коктейлей Longer. Как отмечает Александр Ставцев, в России категория слабоалкогольных коктейлей ранее пострадала от изменений в акцизной политике, а сейчас «может переживать ренессанс».

Анатолий Костырев