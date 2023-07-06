Набиуллина поддержала идею создания международного расчетного хаба в обход SWIFT

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина положительно оценила идею создания международного депозитарного хаба. Об этом она заявила в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ. Ранее на мероприятии эту идею озвучил глава ВТБ Андрей Костин.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Что касается создания депозитарного хаба международного, мне кажется, это очень хорошая идея. Конкретику надо обсуждать вместе с рынком, вместе с партнерами, будет ли интерес по созданию этого хаба»,— сказала журналистам госпожа Набиуллина. По ее словам, эта идея очень продуктивна для развития международного рынка капитала. Господин Костин предложил создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который заменил бы Euroclear и Clearstream. По его словам, хаб можно расположить в одной из стран Персидского залива.

Глава ВТБ также предложил создать альтернативу международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT и разработать новые инструменты привлечения капитала. Инициативу Андрея Костина уже поддержал глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов.

В марте ЦБ принял решение отключить SWIFT от переводов внутри России, решение начнет действовать с октября. Финансовые сообщения необходимо будет «передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также через систему передачи финансовых сообщений Банка России». По данным РОССВИФТ, сейчас от SWIFT отключено почти 20 российских кредитных организаций.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «SWIFT отключают изнутри».

Мария Федотова