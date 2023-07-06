Чиновник брал самогоном, помидорами и деньгами

Управляющие красноярских санаториев «Родник» и «Бальзам» (их имена не сообщаются) предстанут перед судом за дачу взяток руководителю регионального отделения Фонда соцстрахования Сергею Москвину, занимавшему эту должность в 2017-2022 годах. Первый фигурант заплатил чиновнику 200 тыс. руб. за помощь в заключении договоров на оказание услуг по санаторно-курортному лечению жителей края, второй — 308 тыс. руб. за ускорение оплаты по уже подписанным госконтрактам. Показания на обвиняемых дал сам Сергей Москвин, который, рассчитывая на снисхождение при вынесении наказания, заключил соглашение о сотрудничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководителей двух красноярских фирм, управляющих красноярскими здравницами, будут судить за дачу взяток бывшему управляющему регионального отделения Фонда соцстрахования Сергею Москвину. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры региона.

Как говорится в сообщении ведомства, в конце 2020 года представитель руководства ачинского санатория «Родник» попросил чиновника оказать помощь в заключении контрактов на оказание услуг по санаторно-курортному лечению жителей края, в том числе детей-инвалидов, и информировании его о предстоящих аукционах, размещаемых на электронных площадках. Дела санатория шли не так хорошо, как хотелось бы, из-за ковидных ограничений. В благодарность за это, говорится в деле, Сергею Москвину в два приема передали взятку в размере 200 тыс. руб.

Представитель руководства минусинской здравницы «Бальзам», считает следствие, заплатил управляющему отделением фонда двумя траншами 308 тыс. руб. за ускорение проверки документации и оплаты по четырем заключенным ранее госконтрактам. Наличные он вкладывал в упаковку с продуктами и отдавал чиновнику на автозаправках, где у них происходили встречи. В июне 2021 года взяткодатель вручил чиновнику пакет с мясными деликатесами и бутылками самогона собственного производства, в котором находилось 58 тыс. руб. В августе того же года передал конверт с 250 тыс. руб. в ящике с помидорами.

Фигурантам дела предъявили обвинение в даче взяток (ст. 291 УК РФ), с которым они согласились.

Поскольку санкция этой статьи Уголовного кодекса помимо лишения свободы предусматривает еще и штраф, по ходатайству следствия суд наложил обеспечительный арест на имущество подследственных. В опись попали недвижимость, машины, автоприцепы, денежные средства на общую сумму 26 млн руб.

Отметим, что показания на обвиняемых дал сам бывший управляющий реготделения Фонда соцстрахования Сергей Москвин. Эту должность он занимал с апреля 2017 года по декабрь 2022 года. Его задержали в январе 2023 года и инкриминировали получение взятки 1,1 млн руб. от директора еще одного санатория. Рассчитывая на смягчение наказания, Сергей Москвин заключил соглашение о сотрудничестве. Выполняя его условия, он рассказал о неизвестных следствию эпизодах. Всего ему теперь вменяется три эпизода взяток на общую сумму 1,6 млн руб.

Сергея Москвина поместили под домашний арест. Уголовное дело в отношении экс-чиновника выделили в отдельное производство, оно уже рассматривается в суде.

Альберт Константинов, Новосибирск