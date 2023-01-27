Красноярский суд арестовал экс-главу реготделения Фонда соцстрахования по делу о взятке

Сегодня Железнодорожный райсуд Красноярска поместил под домашний арест бывшего управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Сергея Москвина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ, санкция — от восьми до пятнадцати лет заключения). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Подробности уголовного дела не сообщаются.

В мае 2018 года, как писал «Ъ-Сибирь», в Красноярске вынесли приговор экс-управляющей регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ирине Астаниной и ее мужу Олегу Астанину, которые обвинялись в хищении свыше 1,3 млн руб. бюджетных средств. По материалам дела, краевое отделение Фонда соцстраха перечисляло собственнику арендуемых помещений завышенную арендную плату, «излишки» якобы оседали в карманах супругов Астаниных.

За особо крупное мошенничество Ирина и Олег Астанины получили на двоих девять лет колонии и штраф на общую сумму 1 млн руб.

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Илья Николаев