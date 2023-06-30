Граждане уходят в работу

Спрос россиян на подработку достиг максимального значения за последние восемь лет. Такими данными по итогам исследования поделился рекрутинговый сервис HeadHunter. Речь идет о периоде с апреля по июнь этого года. В то же время из результатов опроса следует, что настроения соискателей во втором квартале улучшились. А индекс стабильности на текущем месте работы продолжает восстанавливаться после резкого падения в два раза в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у работодателей, как они относятся к наличию подработки у сотрудников. Генеральный директор платформы по работе с талантами Changellenge Андрей Алясов считает ситуацию закономерной и не видит в ней ничего плохого: «Проконтролировать, подрабатывает человек или нет, практически невозможно, поскольку он делает это в нерабочее время. Сейчас большинство сотрудников нашей компании на удаленке.

Нужно сделать так, чтобы на основном месте было максимально интересно. Любой наниматель стремится к тому, чтобы больше внимания уделялось вот этой основной работе. Переживаю ли я, что некоторые сотрудники делают какие-то фриланс-проекты? Абсолютно нет. Когда человек их разрабатывает и может получить какой-то дополнительный опыт, это плюс.

Например, наш дизайнер немного фрилансит, при этом он у нас на джуновом уровне и напрямую не взаимодействует с клиентом. И вот на этом проекте он как раз может этому научиться, не допуская ошибок внутри нашей компании. Научился на фрилансе — потом применил на основном месте работы у нас. Также это позволяет сотруднику получать дополнительный доход и делает его счастливее.

В России парадоксальная ситуация. Экономика не растет, а зарплаты растут, как и расходы.

Люди хотят больше денег, но бизнес не может им их дать, потому что экономика сильно не растет. Поэтому граждане ищут пути дополнительного заработка. Вместо того, чтобы, условно, получить повышение на 15-20% на текущем месте, они работают какую-то часть выходных».

Хотя в некоторых случаях работоспособность сотрудников с дополнительной нагрузкой может падать. При этом есть сферы, где такая практика необходима, считает основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок: «Каждый день из офиса работают порядка 100 человек. Удаленка у нас только один день в неделю. Периодически может возникать вопрос на тему подработки.

Но в нашем случае чаще это происходит тогда, когда человек говорит, что ему не хватает денег, он думает брать подработку. И мы с ним начинаем думать и обсуждать, что можно сделать в рамках наших трудовых отношений.

С другой стороны, есть сферы деятельности типа моушн-дизайна, когда сложно отслеживать 100-процентную занятость сотрудника. Я периодически порывался смотреть экраны, отслеживать рабочее время и так далее. Есть другие дисциплины, например, у нас довольно большой пиар-отдел. Пиарщик хорош тогда, когда у него сразу несколько работодателей. Ты обслуживаешь одновременно нескольких клиентов и на их стыке агрегируешь какое-то количество предложений, запросов».

Правда, владелец компании Mr. Doors Максим Валецкий придерживается другого мнения. Он уверен, что подработку следует искать на месте основной занятости, иначе возникнет конфликт интересов: «Наш рынок труда находится в состоянии жесткого демографического кризиса, который будет только увеличиваться. Поколению, покидающему его, которому 60 лет, должно прийти на смену поколение 20-летних, которого просто нет.

Единственный шанс для нашей экономики существовать и развиваться — если люди будут больше и эффективнее работать.

Поэтому любое стремление к подработке, считаю, похвально. Но, если человек ищет подработку вне своей компании, значит, надо посмотреть, что в ней не так. Мы не можем найти достаточно персонала и предлагаем нашим сотрудникам подработку в самой организации.

Я не отношусь благосклонно к подработке вне, поскольку потенциально это рано или поздно приводит к конфликту интересов. У сотрудника может быть срочное задание на основном месте, в то же время он нашел и срочную подработку. Они не сфокусированы на том, чтобы достичь максимальных результатов, всегда находятся в состоянии выбора, что лучше сделать: какую-то задачу по основной работе или подработке. Я не знаю, в какую сторону будет сделан выбор».

Кроме того, согласно исследованию HeadHunter, устроиться на работу за короткий срок в России стало сложнее. При этом, по данным Росстата, уровень безработицы в стране по итогам мая обновил исторический минимум, составив 3,2%. А реальные зарплаты в апреле выросли более чем на 10% год к году.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба