Зеленский встретится с Эрдоганом для получения помощи в продлении зерновой сделки

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибудет в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает турецкое NTV. В ходе встречи лидеры двух стран, среди прочего, обсудят зерновую сделку. Визит украинского лидера состоится по приглашению господина Эрдогана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский в августе 2022 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский в августе 2022 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ожидается, что они обсудят отношения между двумя странами, а также региональные и международные вопросы, такие как вооруженный конфликт, зерновое соглашение, срок действия которого истекает 17 июля, и обеспечение мира и безопасности в Черноморском регионе.

Год назад в Стамбуле было подписано соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех черноморских портов Украины. В Стамбуле был создан Совместный координационный центр для наблюдения за поставками.

Российская сторона объявила, что зерновую сделку не продлят в случае невыполнения условий Москвы до 17 июля. В МИД РФ напомнил, что вторая часть зерновой сделки — меморандум России—ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции — до сих пор не реализована. Запад и Киев дали понять, что в случае непродления соглашения продовольственный кризис в мире серьезно усугубится.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Зерновая переделка».

Мария Федотова