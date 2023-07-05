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Коммерсантъ FM
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Зерновая переделка

Анатолий Костырев о роли РФ на мировом рынке пшеницы

Поставки пшеницы из России в наступившем 1 июля новом зерновом сезоне, судя по всему, будут в центре внимания мирового рынка. Пока МИД РФ заявляет об отсутствии прогресса в реализации зерновой сделки в части российского экспорта продовольствия и удобрений, конкуренты на глобальном рынке бьют тревогу.

Анатолий Костырев

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экспортеры пшеницы из ЕС на днях сообщили Reuters о своей обеспокоенности из-за поставок зерна из РФ, стоимость которого пока на $25–30 ниже европейского. Экспортный индекс российской пшеницы в июне снизился на 2,5% по сравнению с маем, до $234 за тонну, подсчитали в Центре ценовых индексов Газпромбанка. «Пока мы находимся на ничейной территории»,—прокомментировал Reuters перспективы спроса в новом сезоне один трейдеров французской пшеницы. А Bloomberg выступил с еще более громким заявлением, сообщив о «затягивании» Россией контроля над мировыми поставками пшеницы для политической поддержки и получения валюты.

Беспокойство поставщиков европейского зерна понятно. Урожай в этом сезоне в ЕС ожидается больше прошлогоднего, а поставки зерна с Украины повышают предложение, что уже осложняет хранение зерна в некоторых странах. «В этом году у фермеров не будет свободного места для части урожая»,— цитировало «РИА Новости» представителя союза аграриев Чехии Владимира Пихи.

Экспортерам российской пшеницы, видимо, не стоит в текущих условиях ждать облегчения торговли, осложнившейся после начала военных действий на Украине. Более того, публичное беспокойство европейских трейдеров из-за роста доли РФ на мировом рынке может сигнализировать о вероятных новых препятствиях с проведением платежей, страхованием и фрахтом.

«Европейские экспортеры активно используют межгосударственное кредитование для финансирования покупателей зерна. В начале прошлого сезона мы были практически сторонними наблюдателями на тендерах GASC (египетской госкомпании.— “Ъ”). Не удивлюсь, если в этом году повторится аналогичная ситуация»,— отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Хотя прямые ограничения в отношении продовольствия из РФ, как считают мои собеседники, маловероятны.

Для покупателей зерна конъюнктура может оказаться весьма удачной, а вот поводов для оптимизма у российских аграриев меньше. Цены на пшеницу в РФ, отмечают аналитики Газпромбанка, выросли, но остаются ниже мартовских. Разрыв с прошлогодними уровнями в 16 тыс. руб. за тонну уже достигает 4–5 тыс. руб. С другой стороны, низкие цены — хорошее конкурентное преимущество, а экспортерам российского зерна пока удавалось справляться со «скрытыми барьерами».

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