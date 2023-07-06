Умер второй сотрудник Ozon в Екатеринбурге у которого выявили менингококковую инфекцию

Второй сотрудник распределительного центра Ozon, у которого выявили менингококковую инфекцию, скончался в Екатеринбурге. Информацию об этом «Ъ» подтвердили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, отметив, что причина смерти еще устанавливается.

Ранее стало известно о смерти другого сотрудника Ozon, у которого также обнаружили эту инфекцию. Telegram-канал Ural Mash сообщал, что речь шла о 21-летнем мужчине. В свою очередь Telegram-канал Baza писал, что после заражения менингококковой инфекцией умерли 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. У них якобы было констатировано молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Еще семерых работников госпитализировали.

Вспышку менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра накануне подтвердил Роспотребнадзор. По данным на вчера, 5 июля, всего было семеро заболевших. При этом представители ведомства отмечали, что заразиться инфекцией через посылки нельзя. Как объяснили в управлении, возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью.

На складе Ozon, по словам пресс-службы компании, усилены противоэпидемиологические меры. Сейчас там обрабатываются все поверхности, с которыми могли контактировать заболевшие, а также проводится обеззараживание воздуха. В центре введен масочный режим, на входе у сотрудников измеряется температура, а поверхности обрабатывают антисептиком.

Илья Смирнов, Екатеринбург