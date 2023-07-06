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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге умер заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

Сотрудник распределительного центра Ozon, который ранее заразился менингококковой инфекцией, скончался в Екатеринбурге. В пресс-службе Минздрава Свердловской области «Ъ» заявили, что сейчас проводятся исследования для определения причины смерти.

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что от инфекции скончался 21-летний мужчина. 30 июня в хостеле, где проживали работники распределительного центра, ему стало плохо. Впоследствии ему вызвали скорую помощь, однако врачи якобы не успели его спасти.

Свердловский Роспотребнадзор накануне сообщал, что менингококковую инфекцию обнаружили у семи работников Ozon. В распределительном центре логопарка «Кольцовский» организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В распределительном центре обрабатываются все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими, а также проводится обеззараживание воздуха. В Ozon заявили, что на складе введен масочный режим, у сотрудников на входе измеряется температура, а поверхности обрабатывают антисептиком.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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