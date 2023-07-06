Кремль не следит за перемещениями Пригожина и не желает этого делать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Александра Лукашенко, что глава ЧВК «Вагнер» находится в России. По его словам, Кремль не следит за перемещениями господина Пригожина и не желает этого делать. При этом господин Песков подтвердил, что уход Евгения Пригожина в Белоруссию был условием соглашений о прекращении мятежа и договоренности не менялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Нет, не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания этого делать»,— ответил на вопрос «Ъ-FM» господин Песков во время конф-колла.

Также он отреагировал на слова белорусского президента о скорой встрече с Владимиром Путиным. Представитель Кремля отметил, что президенты часто общаются. «Далеко не обо всех разговорах мы сообщаем. При необходимости встреча произойдет. Даты нет. Как появится — проинформируем»,— заявил господин Песков.

Александр Лукашенко ранее сегодня сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер». «Пока не могу сказать, какой будет повестка дня. Да и точной даты пока нет»,— отреагировал на это представитель Кремля.

На уточняющей вопрос западных СМИ, не нарушает ли Евгений Пригожин соглашений о прекращении мятежа Дмитрий Песков ответил, что все заявления сохраняют актуальность. «Чего-то нового мне нечего добавить»,— сказал он.

Ранее ряд СМИ писали, что господина Пригожина в последнюю неделю неоднократно видели в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, он вернулся в Россию завершить свои дела, в частности, закрыть собственные СМИ (РИА ФАН, «Невские новости» и т.д.). Кроме того, он посещал управление ФСБ по городу и Ленобласти, чтобы забрать изъятое в ходе обысков в его загородной резиденции оружие, включая наградной пистолет от министра обороны Сергея Шойгу.

23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Российские власти восприняли действия господина Пригожина как вооруженный мятеж. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве Александра Лукашенко. По условиям соглашения Евгений Пригожин должен уехать в Белоруссию, российские власти обязались закрыть уголовное дело о мятеже и не преследовать бойцов ЧВК. Последние могут подписать контракт с Минобороны, уйти в Белоруссию или вернуться домой.

Об отношении россиян к попытке мятежа читайте в публикации «Ъ» «Народ не прислушался к "Вагнеру"».