Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу

Создателю ЧВК «Вагнер» и бизнесмену Евгению Пригожину вернули именной пистолет Glock, которым его наградил министр обороны Сергей Шойгу. Господин Пригожин лично приехал за оружием в Санкт-Петербург, пишет сегодня, 5 июля, «Фонтанка».

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным издания, кортеж бизнесмена прибыл в «Большой дом» на Шпалерной улице 4 июля. Из него вышел сам создатель ЧВК, а сопровождающие его лица забрали два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. Ранее господина Пригожина официально пригласили в Санкт-Петербург для передачи изъятого оружия, пишет «Фонтанка».

Арсенал был найден 24 июня в загородной резиденции предпринимателя в элитном коттеджном поселке «Северный Версаль» в Приморском районе города.

Напомним, во вторник, 4 июля, в СМИ сообщили, что создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули 10 млрд руб., валюту, а также другие ценности, изъятые при обысках в Санкт-Петербурге после мятежа. «Газель» с деньгами была найдена 24 июня возле гостиницы «Трезини». В пресс-службе Евгения Пригожина подтвердили информацию о деньгах и заявили, что силовики их изъяли. Сам предприниматель заявил, что у него обнаружены также два автобуса, в которых лежали наличные, положенные на зарплаты, а также на выплату так называемой компенсации за «груз 200».

Подробнее о попытке мятежа ЧВК «Вагнер» — в публикации «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург