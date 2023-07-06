Лукашенко намерен встретиться с Путиным, чтобы обсудить судьбу ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, будет обсуждаться ситуация вокруг ЧВК «Вагнер». Белорусский президент уточнил, что речь пойдет и о дальнейшем функционировании подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в апреле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в апреле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В ближайшее время с ним договорились встретиться»,— сказал глава Белоруссии на встрече с журналистами (цитата по БЕЛТА).

Также господин Лукашенко сообщил, что 5 июля по телефону обсуждал дальнейшие действия с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. «Он мне сказал одно: "Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца"»,— рассказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Евгения Пригожина не будут «мочить». «Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет»,— заверил белорусский президент.

По мнению Александра Лукашенко, ситуация с ЧВК «Вагнер» никак не отразится на двустороннем сотрудничестве Белоруссии и России. Он считает, что отношениях двух стран наоборот станут более крепкими. «Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения? Я убежден, что, наоборот, наши отношения будут более крепкими»,— сказал он.

На вопрос, ослабило ли произошедшее лично Владимира Путина, господин Лукашенко сказал: «Даже не надейтесь на это. Никакого шатания не было. Никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами. В такой ситуации любой президент, наоборот, активизируется, собирается. Путин тем более»,— заключил он.

23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Российские власти восприняли действия господина Пригожина как вооруженный мятеж. Ситуацию урегулировали24 июня при посредничестве Александра Лукашенко. Бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин уехал в Белоруссию, однако сейчас, по информации Александра Лукашенко, он в Санкт-Петербурге.