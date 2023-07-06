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Коммерсантъ FM
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Марио Фернандес возвращается не туда

Экс-защитник ЦСКА решил продолжить карьеру в «Зените»

Бывший защитник ЦСКА и некогда один из лучших футболистов российского чемпионата Марио Фернандес возвращается в премьер-лигу. Вот только выступать теперь бразилец будет не за армейцев, а за «Зенит». По информации ряда источников, в ближайшее время Фернандес заключит соглашение с клубом из Санкт-Петербурга. Чемпион России воспользовался тем, что ЦСКА отказался платить компенсацию «Интернасьоналу», в котором Фернандес играл после расставания с красно-синими.

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес после годичного перерыва решил вернуться в Российскую премьер-лигу, неожиданно приняв приглашение «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес после годичного перерыва решил вернуться в Российскую премьер-лигу, неожиданно приняв приглашение «Зенита»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес после годичного перерыва решил вернуться в Российскую премьер-лигу, неожиданно приняв приглашение «Зенита»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Возвращение Марио Фернандеса в российский чемпионат, которое анонсировали разные источники, в том числе бразильские, вполне может оказаться главным событием нынешнего, пока довольно тихого и неприметного межсезонья. Тем более что в этой истории неожиданно произошел крутой поворот. Ведь после того, как игрок в апреле покинул «Интернасьонал» из Порту-Алегри, практически никто не сомневался, что если он вернется в премьер-лигу, то, конечно, в родной для него ЦСКА>, за который выступал на протяжении десяти лет и с которым выигрывал чемпионат (трижды), а также Кубок России, став фактически легендой клуба. Однако вместо Москвы Фернандес отправится в Санкт-Петербург.

«Интернасьонал» предъявил финансовые требования к ЦСКА, запросив компенсацию за Фернандеса. По неофициальным данным, она составила символическую по современным меркам сумму — около €360 тыс. Но армейцы отказались платить, что называется, из принципа.

Позицию клуба выразил директор по коммуникациям Кирилл Брейдо, который назвал сюрреалистичной ситуацию, когда от ЦСКА требуют деньги за футболиста, в свое время подписавшего контракт до конца сезона-2023/24, но прервавшего его по личным причинам. Напомним, в мае 2022 года Фернандес решил приостановить карьеру и попросил руководство ЦСКА отпустить его на родину, а прошлой зимой возобновил выступления уже в составе «Интернасьонала». Причем считалось, что он находился в бразильской команде на правах аренды и по-прежнему принадлежал армейцам.

Действительно, было бы нонсенсом выплачивать какую-то компенсацию за своего собственного игрока. Армейцы заявили, что, простыми словами, воду мутит агент Фернандеса Жорже Машаду, который не только выдвинул финансовые претензии к ЦСКА, но и вел переговоры в ультимативной форме. Тем не менее москвичи надеялись, что им еще удастся найти компромисс. «Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и желания Марио вернуться в ЦСКА»,— написал в Telegram директор армейского клуба по коммуникациям.

Впрочем, по информации бразильского журналиста Фабиу Алейшу, контракт Фернандеса с ЦСКА был расторгнут, а это уже означает, что российская команда потеряла права на него. Возможно, возникла какая-то юридическая путаница в деле то ли расторжения, то ли приостановки его трудового договора. Армейцев, правда, и в таком случае можно понять. В расчете на доверительные отношения с Фернандесом они полагали, что смогут уладить вопрос о его возвращении без лишних финансовых затрат.

Но тут появился «Зенит», который технично воспользовался разногласиями в переговорном процессе между ЦСКА и агентом футболиста.

По словам Алейшу, сделка по трансферу Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга будет закрыта в ближайшее время, сразу после того, как он пройдет медосмотр. «Марио много думал, прежде чем принять это решение, так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков»,— отметил журналист в своем телеграм-канале. Вместе с тем он сообщил, что зарплата Фернандеса в «Зените» будет намного ниже тех сумм, которые фигурировали в СМИ, а это, по разным данным, от €2 млн до €2,5 млн за сезон при двухлетнем контракте. Хотя, по сведениям агентства «Р-Спорт», бразилец с российским паспортом заключит с петербуржцами трехлетнее соглашение на €2 млн в год. Ну и кроме того, они рассчитаются с «Интернасьоналом».

«Зенит» вышел из отпуска и готовится к Суперкубку

Пикантности истории возвращения Марио Фернандеса в Россию добавляет то, что очень скоро ЦСКА и «Зенит» встретятся в Суперкубке России, а потом им предстоит конкурировать и в чемпионате. Армейцы уже дали саркастический комментарий по поводу перехода своего бывшего защитника в «Зенит»: «Теперь все встало на места, и непонятные моменты получили объяснение». В ЦСКА наверняка, мягко говоря, разочарованы поведением Фернандеса, который, прервав контракт, вообще-то обещал вернуться. С другой стороны, красно-синие сэкономили деньги, да и не факт, что уважаемый и, бесспорно, квалифицированный мастер сейчас является таким уж надежным активом для крупных капиталовложений. Через два месяца Фернандесу стукнет 33 года, а после ухода из ЦСКА у него почти не было игровой практики: за «Интернасьонал» он провел всего пять матчей.

Александр Ильин

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