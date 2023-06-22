Марио Фернандес соскучился по России

Защитник Марио Фернандес, дошедший в составе сборной России до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, возвращается в ЦСКА, который он покинул в мае 2022 года. В декабре футболист принял решение на правах аренды выступать за бразильский «Интернасьонал», но в апреле разорвал с ним соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марио Фернандес (в центре) играл за ЦСКА десять сезонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Марио Фернандес (в центре) играл за ЦСКА десять сезонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Марио Фернандес возвращается в ЦСКА, на встрече с журналистами сообщил президент московского клуба Евгений Гинер. Каких-либо деталей он не раскрыл, но, по всей видимости, футболист вскоре приступит к подготовке к новому сезону, стартующему в конце июля.

32-летний Марио Фернандес — один из самых заслуженных игроков ЦСКА, куда он перешел в 2012 году из бразильского «Гремио» (стоимость трансфера, по данным Transfermarkt, составила €10,5 млн). Выступая за армейцев десять последующих сезонов, он стал ведущим игроком команды, трижды выигрывал с ней чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и один раз Кубок России (2012/13).

Связан с именем Марио Фернандеса и ярчайший эпизод в новейшей истории сборной России — выход в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

Получив российское гражданство в 2016 году, Фернандес провел за сборную 33 матча.

Болельщикам запомнился гол, который Фернандес забил в дополнительное время четвертьфинала мирового первенства против сборной Хорватии (2:2). Затем, правда, он не реализовал один из послематчевых пенальти.

В сентябре 2021 года стало известно о том, что из-за участившихся травм Марио Фернандес завершает выступления за сборную, а в мае 2022 года, за два года до истечения контракта с ЦСКА, он объявил о приостановке своей карьеры и уехал в Бразилию, где в начале октября его жена родила сына.

Отдых Марио Фернандеса от футбола был недолгим. В декабре, получив разрешение ЦСКА провести 2023 год в Бразилии, он перешел на правах аренды в «Интернасьонал» (Порту-Алегри), но уже в апреле по личным причинам покинул этот клуб. Теперь же Марио Фернандес намерен вернуться в ЦСКА, который по-прежнему обладает правами на футболиста. С момента отъезда в Бразилию его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, уменьшилась в два с лишним раза — c €8 млн до €3 млн.

Евгений Федяков