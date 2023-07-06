СМИ: Мариу Фернандес перейдет в «Зенит» за 360 тыс. евро

ФК «Зенит» в ближайшее время подпишет контракт с имеющим паспорт РФ бразильским защитником «Интернасьонала» и сборной России Мариу Фернандесом, ранее выступавшим за московский ЦСКА. Он перейдет в петербургский клуб в статусе свободного агента. Об этом 6 июля со ссылкой на свои источники сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская Премьер-Лига (РПЛ). Тинькофф - Чемпионат России по футболу 2021/2022. 21-й тур. Матч между командами "Локомотив" (Москва) - ЦСКА (Москва) на стадионе "РЖД Арена". Игрок команды ЦСКА Марио Фернандес во время матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Российская Премьер-Лига (РПЛ). Тинькофф - Чемпионат России по футболу 2021/2022. 21-й тур. Матч между командами "Локомотив" (Москва) - ЦСКА (Москва) на стадионе "РЖД Арена". Игрок команды ЦСКА Марио Фернандес во время матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как уточняет издание, сине-бело-голубые выкупят контракт 32-летнего игрока у бразильского клуба за сумму порядка 360 тысяч евро. Зарплата самого футболиста в «Зените» составит немногим менее 2 млн евро за сезон. Соглашение может быть подписано на два или три года, либо по схеме «два плюс один».

Мариу Фернандес является воспитанником клуба «Сан-Каэтано», начинал профессиональную карьеру в «Гремио», где был признан одним из самых перспективных латералей в стране. В 2012 году перешел в московский ЦСКА, с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка России. В общей сложности за ЦСКА провел 259 матчей, забив в них 9 голов.

В составе сборной России стал четвертьфиналистом ЧМ — 2018. Заслуженный мастер спорта РФ.

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