«Зенит» ждет очередного бразильца и битвы за Суперкубок

Футболисты «Зенита» начали подготовку к новому сезону. Он начнется для них матчем за Суперкубок России против ЦСКА , который состоится 15 июля в Казани. Еще до этого сине-бело-голубые примут участие в предсезонном турнире, где их соперниками станут турецкий «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Межсезонье у «Зенита», как и у других клубов РПЛ, получилось коротким. Уже в конце июля стартует новый чемпионат России. А минувший завершился в начале июня. Для петербуржцев сезон, как правило, начинается раньше, чем для остальных, потому что они участвуют в матче за Суперкубок как победители чемпионата России. «Зенит» выиграл этот титул весной уже в пятый раз подряд под руководством тренера Сергея Семака. Сейчас оспаривать Суперкубок придется в дуэли против ЦСКА, который в июне стал победителем Кубка России, проходившего по новой схеме («Зенит» вылетел на стадии плей-офф, проиграв московскому «Динамо»). Игра пройдет 15 июля в Казани.

Игроки «Зенита» пока только прошли традиционный медицинский осмотр. Да и то далеко не все. Так получилось, что в тот момент, когда одни футболисты команды начали подготовку к новому сезону, другие еще не закончили старый. Легионеры «Зенита» выступают за свои сборные на соревнованиях разного уровня. Так, защитник Нуралы Алип играет за Казахстан в отборочном турнире Евро-2024. Команда идет в лидерах своей группы, одержав три победы подряд (над Данией 3:2, Сан-Марино 3:0, Северной Ирландией 1:0). Полузащитник Вильмар Барриос и форвард Матео Кассьерра участвуют в матчах за сборную Колумбии — причем Кассьерра дебютировал в ней, забив гол Ираку в товарищеском матче. В следующей игре колумбийцы обыграли сборную Германии со счетом 2:0.

Дебютировал за свою национальную команду и форвард «Зенита» Малком, ставший лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в минувшем сезоне с 23 голами. Речь о сборной Бразилии. Дебют состоялся в контрольной игре против Гвинеи. Бразилия выиграла 4:1, Малком заработал пенальти, выйдя на замену. В следующем матче игрок «Зенита» уже вышел играть за Бразилию в стартовом составе. Но этот матч завершился для южноамериканской команды неудачно: она проиграла Сенегалу 2:4. Малком ранее выступал только за молодежную и олимпийскую сборные Бразилии, в составе последней стал чемпионом Олимпийских игр, состоявшихся в Токио в 2021 году. Там же выиграл титул другой бразилец «Зенита» — Клаудиньо. В марте оба — и Малком, и Клаудиньо — получили паспорта граждан РФ. Многие думали, что теперь футболисты смогут играть за сборную России. Но такого желания у них нет. Да и сборная России сейчас нигде не выступает — и неизвестно, когда начнет.

Так или иначе, легионеры «Зенита», занятые в своих сборных, получат дополнительный отдых и присоединятся к команде позже. Нынешним летом в клубе ждут еще одного бразильского игрока — 23-летнего полузащитника Ду Кейроса. Он стал частью сделки между «Зенитом» и «Коринтиансом», согласно которой в бразильский клуб был продан форвард Юри Алберто, а в «Зенит» последовали на разные сроки и в разное время игроки «Коринтианса» — вратарь Иван, защитник Ренан, полузащитники Мантуан и Ду Кейрос. Все, кроме последнего, уже играли за «Зенит», Ренан и Мантуан успели стать чемпионами России.

Когда Ду Кейрос пополнит состав сине-бело-голубых, количество бразильцев в «Зените» достигнет восьми. Артем Дзюба, бывший игрок команды из города на Неве, сказал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, и он был не так уж не прав. Но тут сыграла свою роль и политическая ситуация. Чуть больше года назад легионеры, выступающие в РПЛ, получили возможность приостанавливать контракты с клубами, а российские клубы лишились права участвовать в еврокубках, что привело к уходу из «Зенита» того же Юри Алберто.

«Зенит» будет готовиться к сезону на своей базе в Удельном парке — климатические условия позволяют. В начале июля клуб примет участие в предсезонном турнире «Кубок Pari Премьер», организованном при участии «Матч ТВ». Помимо петербургской команды, в нем сыграют турецкий «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи». Все команды — из так называемых дружественных России стран. Хоть какая-то замена еврокубкам в нынешних условиях. Игры пройдут на стадионе Академии ФК «Зенит» и на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые проведут матчи 1, 4 и 9 июля, а 15 июля их ждет матч за Суперкубок с ЦСКА.

Кирилл Легков