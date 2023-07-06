ГИБДД: уклонисты не смогут сдавать экзамены на водительские права

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что уклонисты от призыва в вооруженные силы России не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав. Также их лишат возможности заменить водительское удостоверение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Черников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Черников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия»,— сказал господин Черников на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Глава ГИБДД также отметил, что в рамках федерального закона все это стоит на контроле. «Информационная база обновляется каждый день и все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть»,— добавил он. 11 июля вступает в силу приказ МВД, согласно которому военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его. Наложенное МВД ограничение может быть отменено только после внесения изменений в реестре воинского учета. Поводом для отмены, помимо явки в военкомат, станет удовлетворенная жалоба автомобилиста, которой доказал, что не обязан исполнять требование о явке.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон о введении в России единого реестра военнообязанных, приравнивающего электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и в бумажном виде) помимо запрета на получение банковских кредитов ограничивается возможность получателя выезжать из России. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.

Милена Костерева