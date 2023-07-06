ЦБ не станет проводить валютные интервенции без угрозы финансовой стабильности

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля. Она подчеркнула, что ЦБ готов проводить валютные интервенции, но только при возникновении такой угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы не таргетируем курс рубля, для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при денежно-кредитной политике. ЦБ готов и может вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности. Сейчас таких рисков не наблюдается»,— заявила госпожа Набиуллина во время выступления на финансовом конгрессе.

Говоря о факторах ослабления рубля, она напомнила, что экспорт за январь-май упал к тому же периоду 2022 года на 40%, импорт вырос на 15%. Госпожа Набиуллина также обратила внимание, что курс формируется под влиянием, прежде всего, торгового баланса.

«Есть экономические объективные факторы, курс формируется под их влиянием»,— подчеркнула глава ЦБ. Она вновь напомнила, что регулятор будет учитывает это в денежно-кредитной политике для обеспечения целевого показателя инфляции. «И устойчивость рубля это, прежде всего, покупательная способность рубля. Это определяется уровнем инфляции»,— пояснила она.

Ранее глава регулятора признала, что ослабление рубля несет проинфляционные риски для России, и ЦБ будет учитывать ситуацию при решении по ключевой ставке (сейчас она 7,5%). Следующее заседание ЦБ пройдет 21 июля.

Евро и доллар ускорили рост с начала прошлой недели. Сегодня утром курс евро превышал 102 руб./€ впервые с 28 марта 2022 года. Доллар торгуется выше 93 руб./$. Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева связывала ослабление курса российской валюты с изменением торгового баланса. Она отмечала, что регулятор не фиксирует на валютном рынке крупных сделок.

О том, когда прекратится падение национальной валюты, — в материале «Ъ FM» «Рублю очертили границы слабости».