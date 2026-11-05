Хулиганская игра для джентльменов

Хлопок решил проблему ткани, но настоящая инженерия касалась воротника. Долгое время на регбийках принципиально не было пуговиц на планке — воротник делали коротким и жестким именно для того, чтобы он не болтался и не давал защитнику возможность схватить со спины. Когда пуговицы все же появились, их прятали под дополнительным слоем ткани — потайной планкой, так, чтобы металл или пластик не касался кожи соперника. Сами пуговицы делали из мягкой резины: она не раскалывалась при ударе и не разрезала лицо во время схватки за мяч. По сути, перед нами рубашка, в которой каждая деталь конструкции продумана исходя из того, что в нее будут врезаться на скорости,— ровно та логика, по которой сегодня проектируют куртки для города.