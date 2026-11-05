Путин поручил создать аналог «Времени героев» для не окончивших вуз бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поручил администрации разработать образовательную программу по аналогии с «Временем героев» для участников СВО, у которых нет высшего образования. Сейчас на обучение принимаются только военнослужащие, окончившие вуз.
«Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе»,— сказал Владимир Путин на совещании с правительством. Он попросил членов правительства поучаствовать в разработке этой программы.
Программа «Время героев» предназначена для подготовки кадров в системе образования, бизнеса и госуправления. Обучение проходит на базе Высшей школы государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия — страна возможностей». Среди выпускников — губернатор Тамбовской области Евгений Первышов и глава Еврейской автономной области Мария Костюк.