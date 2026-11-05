Путин поручил создать аналог «Времени героев» для не окончивших вуз бойцов СВО

«Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе»,— сказал Владимир Путин на совещании с правительством. Он попросил членов правительства поучаствовать в разработке этой программы.