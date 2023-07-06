Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 53

Спасатели нашли тела еще трех погибших в результате обрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Общее число жертв увеличилось до 53 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Найдены тела еще троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек»,— рассказал собеседник агентства в экстренных службах.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. На подконтрольной России территории было затоплено 22,9 тыс. жилых домов. Было эвакуировано 7 тыс. человек, пострадало 80. По состоянию на 30 июня подтопленными после разрушения Каховской ГЭС остается шесть населенных пунктов в Херсонской области. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве станции.

Милена Костерева