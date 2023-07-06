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Коммерсантъ FM
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SuperJob: в первом полугодии число вакансий в отраслях промышленности выросло в 1,5 раза

По итогам первого полугодия количество вакансий в различных отраслях российской промышленности выросло в 1,5 раза, подсчитали эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. Наибольшей востребованностью пользуются квалифицированные рабочие и инженерно-технические сотрудники.

Согласно исследованию SuperJob, выдержки из которого приводит «РИА Новости», за первые шесть месяцев текущего года наиболее высокие темпы роста спроса на персонал зафиксированы в промышленной отрасли. Предприятия заинтересованы в рабочих с высокой квалификацией, в частности, в слесарях, операторах станков и монтажниках. Востребованностью пользуются и инженерно-технические работники: технологи, конструкторы, наладчики.

По данным SuperJob, число вакансий в строительстве по итогам полугодия выросло на 39%. Сезонное увеличение вакансий также наблюдается в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Их количество выросло на 46%. Наиболее высоким спросом пользуются повара различных специализаций, кухонные работники и официанты.

FinExpertiza на основе данных Росстата подсчитала, что в первом квартале 2023 года россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предположил, что к росту средней продолжительности рабочей недели мог привести дефицит кадров, в том числе и в обрабатывающей промышленности.

Сильный дефицит кадров на российском рынке труда «Ведомостям» подтвердили и опрошенные представители крупных российских компаний. Рекрутеры отмечали, что предприятия предлагают соискателям многочисленные вакансии и повышают зарплаты, однако брать на работу некого.

Подробнее о ситуации на рынке труда — в материале «Ъ FM» «Россияне налегают на работу».

Милена Костерева

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