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Коммерсантъ FM
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Глава Минтруда предположил, что рост продолжительности рабочей недели связан с дефицитом кадров

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в российских регионах наблюдается большой дефицит инженерных кадров. Сотрудников не хватает и на предприятиях обрабатывающей промышленности. Все это, по словам господина Котякова, могло привести к росту средней продолжительности рабочей недели.

«Могу предположить, что в отдельных субъектах РФ есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю»,— сказал министр в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область (цитата по ТАСС).

Антон Котяков обратил внимание, что такие меры, как, в частности, увеличение продолжительности рабочего дня могут осуществляться на предприятии только при согласии самого сотрудника. Вследствие роста количества рабочих часов, увеличивается и суммарный объем трудовых часов в неделю.

FinExpertiza на основе данных Росстата подсчитала, что в первом квартале 2023 года россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года, когда Росстат начал собирать такую квартальную статистику. За год длительность рабочей недели выросла на четверть часа.

Сколько россиян считают, что работа вредит их здоровью,— в материале «Ъ» «Вред сделал из обезьяны человека».

Милена Костерева

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